Советский фонд мира предупреждает о мошенниках

Первый вице-президент Советского фонда мира Елена Сутормина обратилась к партнерам и членам организации с призывом доверять только официальной информации, которая публикуется на официальных источниках организации.

«В последнее время в сети Интернет стали появляться различные ресурсы и доменные имена, на которых, якобы, от имени фонда публикуется фейковая информация о деятельности нашей организации.

Мы обращаем внимание нашего актива на то, что официальным источником информации о деятельности Советского фонда мира является сайт СФМ sovpeacefound.ru .

Будьте внимательным и не дайте ввести себя в заблуждение».