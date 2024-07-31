Советский фонд мира предупреждает о мошенниках

Общество
31 июля 2024

Первый вице-президент Советского фонда мира Елена Сутормина обратилась к партнерам и членам организации с призывом доверять только официальной информации, которая публикуется на официальных источниках организации. 

«В последнее время в сети Интернет стали появляться различные ресурсы и доменные имена, на которых, якобы, от имени фонда публикуется фейковая информация о деятельности нашей организации.

Мы обращаем внимание нашего актива на то, что официальным источником информации о деятельности Советского фонда мира является сайт СФМ sovpeacefound.ru . 

Будьте внимательным и не дайте ввести себя в заблуждение».

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