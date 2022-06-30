Современные пространства для уличного воркаута откроет Спортмастер еще в ряде городов страны

Компания запустила еще 35 площадок для занятий спортом на открытом воздухе.

Компания Спортмастер подвела промежуточные итоги проекта «Поколение Спортмастер»: с 2013 года построено уже 860 спортивных площадок по всей России — от Калининграда до Хабаровска. В планах компании довести этот показатель до тысячи.

Спортмастер убежден, что самый короткий и эффективный путь к здоровью — массовый спорт. Именно поэтому несколько лет назад компания запустила один из своих крупнейших офлайн-проектов — «Поколение Спортмастер».

Компания поставляет спортивные площадки на всей территории России — сегодня современные пространства для уличного воркаута установлены уже более чем в 80 городах. На них можно найти весь необходимый для занятий инвентарь: турники, брусья, лавочки и упоры для работы над мышцами пресса, лестницы и другие популярные снаряды. Заниматься в воркаут-зонах «Поколения Спортмастер» можно круглосуточно.

Выбор мест для тренировочных зон неслучаен: Спортмастер решает вопрос во взаимодействии с местными администрациями. Как правило, это оживленные места в жилых кварталах, а также территории рядом со школами и институтами, которые впоследствии становятся центром притяжения локального спортивного комьюнити.

«Для нас важно, чтобы доступ к занятиям спортом на улице имели все желающие, поэтому Спортмастер поставил себе задачу — установить тысячу спортивных площадок по всей стране, — рассказывает начальник отдела по связям с государственными и общественными организациями Сергей Дроздов. — На старте проект вызвал большой интерес: мы собрали экспертную комиссию, обсуждали реализацию с Советом Федерации. Первая площадка была установлена в 2014 году в Московской области, дальше проект вышел на полную мощность. Сегодня наши площадки можно встретить по всей стране — от Хабаровска до Калининграда, от Архангельска до южных республик России».

В 2022 году планируется открытие спортплощадок в Улан-Удэ, Ингушетии, Курске, Вологде, Дербенте и Казани.