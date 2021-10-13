Современные тенденции в дизайне интерьера

Несмотря на то, общество, наука и техника постоянно развиваются, наряду с остромодными интерьерными стилями на актуальный уровень то и дело выходят старые, давно опробованные художественные решения. Сегодня ремонт квартир под ключ невозможен без детальной проработки внутреннего объема, поэтому к делу привлекается не только прораб с бригадой, но и дизайнер, осуществляющий впоследствии авторский контроль.

Каждому, кто задумывается об оформлении своего интерьера в духе последнего времени, надлежит знать наперед, что именно может предложить дизайнер.

Нео

Хорошо узнаваемые архитектурные образы прошлого сегодня объединяются одним слово – «классика». Но в наше время чистое барокко, ампир, классицизм и английский стиль могут смотреться приторно и неудобно. Поэтому любой интерьерный стиль прошлого обрабатывается дизайнерами до состояния «нео». Неоклассика является адаптацией множества классических форм к нынешним условиям. Поручая архитектору дизайн интерьера в «классическом стиле», лучше всего остановиться именно на неоклассике.

Естественные цвета

Чистые и ярковыраженные цвета (синий, зеленый, красный, желтый, оранжевый) сегодня используют только те, кто намеревается делать ремонт часто. Цветовая конкретика создает нужное настроение, но очень быстро выматывает. Тем же, кто предпочитает спокойствие и стабильные решения, рекомендуется делать ставку на сложные тона, характерные для естественной среды. Минимум контраста, максимум 3 – 4 цвета в интерьере помогают создать обстановку дорогую, и при этом эмоционально комфортную.

Асимметрия

Приятный человеку пейзаж не может быт правильным с геометрической точки зрения. Природе присуща определенная хаотичность, благодаря чему она находится в постоянном развитии и борьбе. Отказ от симметрии, строгих орнаментальных последовательностей, графических повторений, неожиданное сочетание материалов, природные фактуры позволяют сделать дизайн интерьера более сложным и интересным.

Минимализм

Глаз не должен цепляться за предметы интерьера. Орнаментация используется локально, в небольших количествах. Предметы декора применяются по минимуму, предпочтение отдается эксклюзивным вещам, а не стандартным сувенирам и мебели. Последняя делается закрытой и лаконичной. Художественную ценность лучше искать в выразительных фактурах: дерево, камень, кирпич, бетон, патина и т.д.

Меланхоличная палитра

Бледно-зеленые, серые, серо-голубые оттенки стен и мебели настраивают на отдых и умиротворенные раздумья. Экспрессивные краски утомляют после трудового дня, рекламных вывесок и гигабайт информации, агрессивно лезущих в глаза каждый день.

Разумеется, среди последних интерьерных стилей немало китча и кричащей эклектики, и нет никаких ограничений, чтобы ремонт квартир под ключ шел в этом направлении, но если вы безразличны к эпатажу и хотите, чтобы ваш дом стал уютным надолго, дизайн интерьера должен быть выдержан в указанных рамках.