Создан обработчик, меняющий парадигму промышленных приложений: новаторский TPT от SUPCON

Компания SUPCON представила в Сингапуре свою революционную модель TPT (Time-series Pre-trained Transformer — предварительно обученный преобразователь временных рядов), первую модель ИИ на основе временных рядов, предложив ее глобальным клиентам и начав полномасштабное промышленное применение. Д-р Вэньюэ Дин (Wenyue Ding), старший научный сотрудник SUPCON, представил продукт в рамках темы «Новые рубежи промышленного ИИ».

Обработчик TPT построен на основе базовой структуры алгоритмов генеративного ИИ и в процессе обучения интегрирует огромные объемы данных о производстве, осуществляемой деятельности, процессах, оборудовании и качестве в разных отраслях. Он значительно повышает эффективность моделирования, унифицирует промышленные приложения и демонстрирует адаптивные возможности для различных подразделений и условий, позволяя создавать высокоточные и надежные приложения с обратной связью. Обработчик TPT готов начать ускорение всесторонней интеллектуализации перерабатывающей промышленности.

В последние годы ИИ привлек внимание во всем мире, что привело к началу эпохи ИИ и появлению контента, созданного искусственным интеллектом (AIGC). Сейчас мы изучаем применение ИИ для промышленных сценариев с целью повышения эффективности производства и решения отраслевых проблем.

Тем не менее, процесс промышленной деятельности преимущественно регистрируется в виде данных временных рядов и ими характеризуется, и существующие модели ИИ плохо справляются с решением основных задач, таких как предупреждения об отклонениях от нормы, оптимизация работы и управления, а также анализ узких мест. Новаторская модель TPT SUPCON, первый предварительно обученный преобразователь временных рядов для обрабатывающей промышленности, революционно изменит порядок применения данных и будет способствовать устойчивому промышленному развитию в качестве промышленного интеллектуального обработчика нового поколения. Кроме того, это знаменует завершение важного этапа на пути SUPCON к лидерству за счет модели «ИИ + данные» и ускорению инноваций и внедрения ИИ.

Обработчик TPT компании SUPCON характеризуется тремя отличительными особенностями: многофункциональность, универсальность и надежность.

Многофункциональность: в результате обучения с использованием прогнозирования различных циклов и динамического моделирования установившихся состояний обработчик TPT совмещает моделирование и прогнозирование для решения различных промышленных задач, эффективно обрабатывая сложные сценарии благодаря объединению анализа, оптимизации и управления.

Универсальность: обработчик TPT собирает огромные массивы данных для предварительного обучения и изучает законы промышленной деятельности. Его можно повторно использовать для различных подразделений и условий, что свидетельствует о высокой способности к адаптации.

Надежность: обработчик TPT обеспечивает более высокую точность и инклюзивность, чем традиционные модели ИИ, для высокоточного управления оптимизированным производством с обратной связью в промышленных подразделениях.

В промышленном секторе обработчик TPT совершенно революционно меняет традиционные фрагментированные промышленные приложения и данные, обеспечивая заводам переход от традиционного подхода «N моделей + N приложений» к новой парадигме «TPT + 1 программное обеспечение».

Приложения TPT компании SUPCON показали исключительные результаты в различных подразделениях предприятий хлорно-щелочной промышленности, теплоэнергетики и нефтехимии. Обработчик TPT служит для этих производственных подразделений «умным мозгом», который позволяет им автономно «думать» и «общаться» подобно экспертам, одновременно контролируя и оптимизируя деятельность подразделения. Это позволяет достигать цели повышения эффективности, стабильности деятельности и увеличения прибыли, в конечном итоге решая нерешенные задачи.