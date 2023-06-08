Создавая изменения и интеллектуальные финансы вместе: хранилище 3.0 от HUAWEI CLOUD

В Шанхае прошел Всемирный саммит Huawei по интеллектуальным финансам (HiFS), приуроченный к теме «Управляйте изменениями, совместно формируя интеллектуальные финансы». На саммите исполнительный директор компании Huawei и генеральный директор HUAWEI CLOUD Чжан Пинъань (Zhang Ping’an) представил мировой общественности хранилище данных версии 3.0, разработанное HUAWEI CLOUD.

HUAWEI CLOUD GaussDB (DWS) – универсальное облачное хранилище данных нового поколения. Оно расширяет возможности облачных сервисов, упрощает ИТ-архитектуру и позволяет каждому использовать и анализировать данные, сосредотачиваясь на углубленном изучении новых бизнес-сценариев.

HUAWEI CLOUD GaussDB (DWS) создает интеллектуальную основу для обработки высокоценных данных

Последние десятилетия облачные технологии развиваются быстрыми темпами, включая хранилища данных, контейнеры и микросервисы. Облачные технологии стали трендом. HUAWEI CLOUD GaussDB (DWS) использует архитектуру, разделяющую хранилище, вычисления и управление. На основе собственных облачных возможностей ресурсы вычислений и хранения данных могут независимо масштабироваться для удовлетворения бизнес-потребностей, обеспечивая стабильность обслуживания в часы пиковой нагрузки. Разработанная компанией HUAWEI CLOUD технология распределенной обработки позволяет пользователям выполнять задачи анализа данных на близлежащих узлах и быстро реагировать на обработку данных.

HUAWEI CLOUD GaussDB (DWS) значительно повышает производительность. Помимо традиционной возможности параллельной обработки узлов, она поддерживает параллельную обработку на уровне операторов и инструкций. Обработка данных производится гораздо быстрее, и финансовые компании могут своевременно представлять отчеты в соответствии с требованиями регулирующего органа.

Для содействия банкам в работе с все более разнообразными сценариями анализа в эпоху обработки данных компания HUAWEI CLOUD предоставляет комплексное решение для интеграции озера данных. GaussDB(DWS) и локальное озеро данных MapReduce Service (MRS) подключены, поддерживают многие типы данных и обеспечивают более гибкие правила доступа к данным. Хранилище и озеро данных интегрированы в одну и ту же архитектуру, что помогает компаниям лучше исследовать ценность своих данных.

Мы живём в эру цифровой экономики. Большие данные и искусственный интеллект интегрируются, ускоряя процесс цифровой модернизации целого ряда отраслей. HUAWEI CLOUD GaussDB (DWS) предоставляет возможности для сбора, обработки, управления, анализа и визуализации данных. Эффективное взаимодействие между данными и линиями производства с поддержкой искусственного интеллекта делает возможным массовое производство и быструю разработку. ИИ расширяет возможности обработки разнородных данных и глубоко интегрируется с прикладными сценариями для интеллектуального анализа данных, такими как прогнозирование, принятие решений и идентификация.

HUAWEI CLOUD GaussDB (DWS) – лучший вариант для хранения финансовых данных

На саммите, состоявшемся во второй половине дня в рамках конференции 7 июня, Уильям Донг (William Dong), маркетинговый директор HUAWEI CLOUD официально представил GaussDB(DWS) в своей вступительной речи: «HUAWEI CLOUD – ведущая облачная среда для гибкого и интеллектуального финансирования».

Для банков и других финансовых учреждений важнейшее значение для их работы имеют использование данных и эффективность разработки. HUAWEI CLOUD GaussDB (DWS) разрабатывается на основане требований клиентов. Возможности системы были проверены в проектах многих крупных банков с высокими стандартами и большой сетью. На сегодняшний день 10 ведущих банков Китая, включая China Merchants Bank (CMB) и Bank of Communications (BOC), выбрали HUAWEI CLOUD GaussDB (DWS).

GaussDB (DWS) обладает впечатляющими миграционными возможностями. В CMB и BOC перенесли рабочие нагрузки из Teradata. В Guangfa Bank (CGB) перенесли рабочие нагрузки из Oracle Exadata. В китайском банке Everbright Bank перенесли рабочие нагрузки из различных продуктов, таких как Greenplum и Teradata, создав централизованное хранение данных со всего банка.

GaussDB (DWS) гарантирует высокий уровень безопасности. Это единственное хранилище данных, получившее сертификацию безопасности по Общим критериям в Китае. Кроме того, компания является одним из лидеров отрасли по хранению данных. В сентябре 2022 г. компания HUAWEI CLOUD совместно с Financial Information & Technology Institute (FITI), более 10 ведущих банков и партнеров выпустили отчетFinancial Data Warehouse White Paper в целях содействия разработке приложений для обработки финансовых данных.

HUAWEI CLOUD GaussDB (DWS) ускоряет интеллектуальную модернизацию

Хранилища данных играют важную роль в цифровой экономике. GaussDB(DWS) объединяет более 10 лет технических разработок и обширную межотраслевую практику. Компания продолжит разработку и применение технологий хранения данных, создавая прочную основу для клиентов и помогая компаниям реализовать потенциал своих информационных ресурсов.