Специалистами ООО «Транснефть – Балтика» выполнена реконструкция резервуара на ЛПДС «Ярославль»

Общество
20 января 2023

ООО «Транснефть – Балтика» завершило работы по реконструкции предназначенного для нефти резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП) объемом 20 тыс. куб. м на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Ярославль» в Ярославской области.

В рамках реконструкции демонтирован резервуар, эксплуатировавшийся с 1986 года. Произведена полная замена фундамента, металлоконструкций емкости и внутрипарковых инженерных сетей, необходимых для ее функционирования и обеспечения безопасности. После успешного завершения комплексного опробования новый резервуар введен в эксплуатацию. Срок эксплуатации нового резервуара составит 50 лет с межремонтным интервалом 20 лет.

Реконструкция произведена с применением материалов и конструкций отечественного производства, соответствующих техническим и нормативным требованиям ПАО «Транснефть».

Также в декабре 2022 года завершены работы по техническому перевооружению двух резервуаров объемом 5 тыс. и 2 тыс. куб. м на НПС «Палкино». Выполнено устранение дефектов металлоконструкций, а также восстановление антикоррозионной защиты. После комплексного опробования резервуары введены в эксплуатацию. Срок их эксплуатации до следующих плановых ремонтных мероприятий составит 8 лет.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения и капитального ремонта ООО «Транснефть – Балтика». Цель – повышение надежности производственного оборудования и обеспечение бесперебойной транспортировки углеводородов.

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