Специалисты ИРТТЭК проанализировали текущее состояние экологических программ компаний отечественного нефтегазового сектора

Существует три основных направления реализации экологических программ компаниями отечественного нефтегазового сектора. К такому выводу пришли специалисты ИРТТЭК, представившие доклад «Экологические программы компаний нефтегазового сектора РФ: текущее состояние и проблемы».

Авторы доклада пишут, что компании принимают меры по предотвращению загрязнения окружающей среды: сокращение выбросов парниковых газов, энергосбережение, строительство и модернизация очистных сооружений, а также НИОКР в этой области.

Кроме того, они проводят ежедневный мониторинг экологической ситуации вокруг производственных объектов.

Третье – реализуемые компаниями в местах присутствия экологические программы по сохранению и расширению биоразнообразия.