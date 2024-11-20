Специалисты КАМА TYRES: рекомендации по выбору шин для грузовых автомобилей

Грузовой транспорт испытывает на себе гораздо больше нагрузок, чем легковой: сам транспорт значительно тяжелее; он эксплуатируется в куда более недружелюбных условиях климата и дорожного покрытия; среднегодовой пробег грузового и пассажирского транспорта исчисляется сотнями тысяч километров. О том, как подходить к выбору этого типа шин рассказал отечественный шинный производитель КАМА TYRES, выпускающий грузовые шины КАМА, KAMA PRO и FORZA.

Специализация грузовой техники – одно из условий, по которым выбираются шины для грузовых автомобилей. Чаще всего этот показатель связан с условиями эксплуатации транспорта.

1. Длительные перевозки (междугородние и международные) чаще всего проходят по магистралям и шоссе с твёрдым покрытием. Поэтому грузовые шины для них прежде всего призваны справляться с высокой скоростью, долгим движением без остановки и постоянной нагрузкой. Особое внимание производители таких шин уделяют комфорту вождения, устойчивости и износостойкости. По рисунку протектора шины для междугородних перевозок близки к легковым – с неглубокими узкими канавками и гладкими протекторными блоками.

2. Для межрегиональных перевозок, непродолжительных и проходящих по дорогам худшего качества, требования к шинам несколько иные. Нужно учитывать и заезды в города, и движение по снегу, который не всегда счищают с областных дорог и улиц небольших поселений. Поэтому протектор такой резины оснащён большим количеством продольных канавок, через которые из пятна контакта отводится слякоть и влага, и поперечных для маневрирования и торможения на некачественно убранных дорогах.

3. Грузовые шины для строительных перевозок. Этим покрышкам, устанавливаемым на самосвалы, краны и бетономешалки, выпадают самые серьёзные испытания. Они отличаются крупным рисунком повышенной проходимости «ёлочкой», который хорошо самоочищается. Кроме того, такие шины обладают повышенной прочностью и устойчивостью к проколам.

Также эксперты КАМА TYRES отмечают, что грузовые шины с цельнометаллокордной конструкцией могут быть восстановлены – данная возможность увеличивает срок эксплуатации таких шин. При этом статистика показывает, что комбинированные шины постепенно уступают позиции именно ЦМК шинам.