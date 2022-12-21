Специалисты прогнозируют последствия отмены льготной ипотеки «Господдержка 2020»

Минфин РФ официально заявил об отмене льготной ипотеки “Господдержка 2020” с 2023 года. Однако аналитические исследования, проведенные банками “Росгосстрах” и “Открытие”, показывают, что около трети россиян хотят продления льгот и расширения их действия на другие ипотечные программы. В этом материале мы кратко расскажем о текущей ситуации и дадим прогноз о последствиях отмены льгот на покупку жилья.

Какова ситуация на рынке сейчас

В 2022 году около 80% сделок по покупке жилья на первичном рынке осуществляются в кредит с помощью господдержки. Ставка по этой программе не превышает 7% годовых. После отмены льгот рынок вернется к базовому значению – от 10%. Для многих россиян это означает одно — ежемесячный платеж за одну и ту же квартиру может стать больше минимум на 40%.

Какие могут быть последствия

Минфин РФ заявил, что Россия преодолела кризис на жилищном рынке, поэтому население больше не нуждается в поддержке со стороны государства. Последствиями такого решения могут стать:

● рост ежемесячных платежей;

● постепенное увеличение стоимости квадратного метра;

● спад интереса потенциальных покупателей к первичной недвижимости.

Стоит учитывать, что государство не отменяет льготы полностью. Жилье все еще можно будет купить с помощью “Семейной” ипотеки и на особых условиях для IT-специалистов, однако финансирование последней программы будет значительно снижено.

Тем, кто хочет купить квартиру в ипотеку по ставке до 7%, нужно успеть заключить договор до 31 декабря 2022 года. Ознакомиться с каталогом квартир в пределах столицы и области можно на Мскгуру.

Источник: https://mskguru.ru/analitics/9650-kazhdyyjj-tretijj-rossiyanin-zhelaet-prodleniya-lygotnojj-ipoteki

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