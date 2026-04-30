Специалисты рассказали, какие ошибки сокращают срок службы шин

Новости
30 апреля 2026

Правильное хранение автомобильных шин напрямую влияет на их состояние и дальнейшие эксплуатационные характеристики. Даже вне эксплуатации шины продолжают подвергаться воздействию внешней среды, поэтому важно соблюдать базовые условия хранения и избегать типичных ошибок.

Хранение в неподходящих условиях

Одной из наиболее распространённых ошибок является хранение шин в местах с повышенной влажностью, резкими перепадами температур или прямым воздействием солнечных лучей. Такие факторы могут ускорять процессы старения материалов и влиять на их свойства. Оптимально хранить шины в сухом, проветриваемом помещении без доступа ультрафиолета.

Неправильное положение шин

Шины с дисками и без дисков требуют разного подхода к хранению. Комплект колес в сборе рекомендуется размещать горизонтально (в стопке) или подвешивать, тогда как шины без дисков лучше хранить в вертикальном положении, периодически меняя точку опоры. Нарушение этих рекомендаций, как отмечают эксперты Viatti, может привести к деформации.

Отсутствие подготовки перед хранением

Перед длительным хранением шины желательно очистить от загрязнений и высушить. Остатки грязи, реагентов и влаги могут негативно влиять на состояние материалов в процессе хранения.

Длительное хранение без контроля

Даже при соблюдении условий важно периодически проверять состояние шин. Продолжительное хранение без осмотра может привести к тому, что изменения останутся незамеченными.

Хранение рядом с источниками воздействия

Также эксперты Viatti отмечают, что размещение шин рядом с отопительными приборами, химическими веществами или оборудованием, выделяющим тепло, также считается нежелательным. Это может повлиять на свойства материалов и ускорить их старение.

Соблюдение простых рекомендаций по хранению позволяет сохранить состояние шин и их эксплуатационные характеристики на более длительный срок.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Экономика

Банк Уралсиб получил возможность выпускать цифровые финансовые активы

Экономика

Колесов Николай: контракт на шесть новых Ми-8МТВ-1 подписали «Вертолеты России» и ГТЛК

Мир

CGTN — одна семья: Си Цзиньпин подчеркивает, что будущее связей между двумя берегами Тайваньского пролива остается в руках Китая

Общество

В России завершился второй сезон Всероссийской Олимпиады школьников по предпринимательству