Специалисты рассказали, какие ошибки сокращают срок службы шин

Правильное хранение автомобильных шин напрямую влияет на их состояние и дальнейшие эксплуатационные характеристики. Даже вне эксплуатации шины продолжают подвергаться воздействию внешней среды, поэтому важно соблюдать базовые условия хранения и избегать типичных ошибок.

Хранение в неподходящих условиях

Одной из наиболее распространённых ошибок является хранение шин в местах с повышенной влажностью, резкими перепадами температур или прямым воздействием солнечных лучей. Такие факторы могут ускорять процессы старения материалов и влиять на их свойства. Оптимально хранить шины в сухом, проветриваемом помещении без доступа ультрафиолета.

Неправильное положение шин

Шины с дисками и без дисков требуют разного подхода к хранению. Комплект колес в сборе рекомендуется размещать горизонтально (в стопке) или подвешивать, тогда как шины без дисков лучше хранить в вертикальном положении, периодически меняя точку опоры. Нарушение этих рекомендаций, как отмечают эксперты Viatti, может привести к деформации.

Отсутствие подготовки перед хранением

Перед длительным хранением шины желательно очистить от загрязнений и высушить. Остатки грязи, реагентов и влаги могут негативно влиять на состояние материалов в процессе хранения.

Длительное хранение без контроля

Даже при соблюдении условий важно периодически проверять состояние шин. Продолжительное хранение без осмотра может привести к тому, что изменения останутся незамеченными.

Хранение рядом с источниками воздействия

Также эксперты Viatti отмечают, что размещение шин рядом с отопительными приборами, химическими веществами или оборудованием, выделяющим тепло, также считается нежелательным. Это может повлиять на свойства материалов и ускорить их старение.

Соблюдение простых рекомендаций по хранению позволяет сохранить состояние шин и их эксплуатационные характеристики на более длительный срок.