Спецсредства против пожара: Инновационный огнестойкий материал зарегистрировали в Оренбуржье

Отечественное производство новых промышленных продуктов набирает обороты. В середине июня 2022 года компания «Мастмастер» из Оренбургской области зарегистрировала и сертифицировала инновационный строительный материал – мастику «Мастодонт-Ш». Она предназначена для обработки металлов, зданий и других сооружений в целях пожарной безопасности. Благодаря уникальной формуле мастики, состоящей из гидросиликата магния и силиката натрия, она не горит при любой температуре, не выделяет вредные пары, не плавится и обладает низкой теплопроводностью. Если её нанести на бетон, дерево или металл, то открытое пламя или короткое замыкание не смогут поджечь этот материал. Гидросиликат магния выдерживает нагрев до 1500°С, что превышает температуру плавления стали и горения авиационного топлива. Для бытового использования этого более чем достаточно в большинстве потенциально возможных опасных ситуаций. Мастика «Мастодонт-Ш» прошла сертификацию на территории стран ЕАЭС, что значит подтверждение безопасности материала не только российскими, но и зарубежными контролирующими органами. Это и признание качества от пожарных служб, и необходимые сертификаты от медицинских учреэжений. Новый продукт можно использовать при строительстве многоквартирных домов, частного жилья, промышленных объектов, в том числе с повышенной пожарной опасностью, капитальном ремонте, производстве металлоконструкций и многом другом.

Новый материал – собственная разработка компании «Мастмастер». Они являются резидентом ТОСЭР «Ясный» вот уже несколько лет, уверенно заняв часть рынка с кровельной мастикой «Мастодонт». Её ключевое преимущество – отсутствие необходимости огневых работ при заливке кровли. Она состоит из гидросиликата магния и водно-битумной эмульсии, что обеспечивает высокую адгезию и прочностные характеристики после высыхания. Кстати, она также не горит – гидросиликат магния в её составе надежно защищает кровлю от перепадов температур, УФ-излучения и открытого огня. Её достаточно залить в нужном количестве на крышу и подождать, пока она высохнет. Мастика «Мастодонт» активно применяется в программах капитального ремонта Оренбургской области и города Ясный, используется для строительства частного жилья и в региональной программе капитального ремонта.

Быстрое развитие производства инновационных строительных материалов было бы невозможно без особых условий ТОСЭР «Ясный». На данный момент в нем работают 10 резидентов, производящих добавки для строительства автомобильных дорог, композитные материалы, обслуживают железнодорожную технику, строят насосы для атомных электростанций и многое другое. Пониженные налоговые ставки вместе с развитым индустриальным парком обеспечивают быстрый рост для компаний, готовых вкладывать средства в развитие отечественных технологий. В ТОСЭР «Ясный» есть все необходимые коммуникации для любого производства, нулевые налоги на прибыль и имущество в течение первых пяти лет, а на землю – в течение 10 лет. Рядом находится региональный центр, город Ясный, активно развивающийся последние десятилетия. Сегодня «Мастмастер» является одним из примеров успеха работы в ТОСЭР – компания смогла в короткий срок разработать и наладить производство двух инновационных, полностью отечественных строительных материалов с широчайшим спектром применения.