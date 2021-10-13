Спецтехника для уборки снега в Москве и МО

Общество
13 октября 2021

При сильных снегопадах выпадает такое количество осадков, что сбор снега вручную представляется трудозатратным, длительным по времени, а в случае больших площадей — зачастую и невозможным. Для этого существует специальная техника, в частности — экскаваторы-погрузчики. Именно такие машины находятся в автопарке специализированных компаний. Они позволяют выполнять механизированную уборку территорий и вывоз снега быстро и с отличным результатом. Кратко расскажем о спецтехнике, которая широко используется в таких случаях.

Экскаваторы-погрузчики JCB — машины производства британской компании J. C. Bamford Excavators Ltd — одного из мировых лидеров по изготовлению самосвалов, погрузчиков, экскаваторов и другой спецтехники.

Для уборки территорий от снежных осадков применяются экскаваторы-погрузчики JCB на колесной базе. В ряду преимуществ спецтехники:

  • универсальность и многофункциональность — они способны выполнять весь спектр операций по очистке территории от снега;
  • безотказность в работе благодаря высокой надежности узлов и простоте конструкции;
  • простота в управлении благодаря рычажному узлу;
  • высокая производительность.

Машины отлично подходят для сбора снега с территорий большой площади. Они комплектуются широким рядом навесного оборудования:

  • навесной роторный снегоочиститель служит для выброса снега на расстояние до 14 м;
  • поворотный снежный отвал позволяет отбрасывать снег в любую сторону, возможен угол поворота до 25 градусов;
  • погрузочный ковш обеспечивает погрузку собранной снежной массы в контейнер.

Также спецтехника оснащена гидромолотом для дробления мерзлого льда и щеткой для очистки улицы или автодороги от свежевыпавшего снега.

Наряду с JCB для механизированной уборки снега повсеместно используются мини-экскаваторы-погрузчики Bobcat производства США. Эти компактные и мобильные машины оптимально подходят для очистки тротуаров, узких и небольших участков, территорий, проезд на которые затруднен для большой и массивной техники. «Бобкэты» позволяют счищать снег при высоте покрова до 25 см. Машины также оснащаются всем необходимым сменным навесным оборудованием для выполнения всего цикла операций:

  • снегоуборочным отвалом с углом поворота до 30 градусов;
  • щеткой для очистки асфальта или плитки от снега;
  • ковшом для сбора снега в накопитель и другими элементами.

На площадку машины, как правило, подаются с собственными операторами компаний, занятых в уборке снега. Минимальная стоимость аренды спецтехники рассчитывается по формуле: 7 часов + 1 час на подачу машин.

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