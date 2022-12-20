Спектакли, спорт и мастер-классы: чем заняться в новогодние каникулы на ВДНХ

Посетители смогут принять участие в играх, увидеть выступления артистов, пойти на экскурсию, сделать своими руками памятные сувениры и покататься с горки.

В первую неделю 2023 года москвичей и гостей столицы всех возрастов на ВДНХ ждет более 50 различных мероприятий. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Посетителям предложат поучаствовать в мастер-классах и квестах, послушать лекции, отправиться на экскурсии по выставке и музейным павильонам, а также присоединиться к спортивным занятиям на самом большом катке столицы. Полная программа опубликована на официальном сайте.

«Разные площадки ВДНХ подготовили на новогодние каникулы больше 50 событий для всей семьи. Центр “Космонавтика и авиация” приглашает на тематические экскурсии, в музее славянской письменности “Слово” проведут мастер-класс по каллиграфии для юных посетителей, в павильоне “Рабочий и колхозница” и на катке покажут спектакли», — рассказала Наталья Сергунина.

С 2 по 8 января в центре «Космонавтика и авиация» организуют познавательные экскурсии «Новый год и Рождество в космосе». В эти же дни состоятся прогулки с гидом по ВДНХ: участники пройдутся по украшенным аллеям, узнают о традициях зимних праздников и лучших местах для фотосъемки. На 7 января намечена экскурсия на коньках «Ледовая сказка», она начнется в 11:00.

Всю неделю посетителей выставки будут ждать костюмированные представления. Так, на площади Промышленности и выводном круге можно увидеть выступление уличных театров. Актеры в образах героев русских сказок покажут небольшие зарисовки и сыграют со зрителями в новогодние игры, а у павильона № 57 откроется ярмарка.

В павильоне «Рабочий и колхозница» 6 января в 15:00 гостей ждет музыкальная постановка «Рождество», в которой будут задействованы нетривиальные инструменты: гусли, цитра, флейта, варган и трещотки. Иммерсивный спектакль «Рождество желаний» покажут на катке ВДНХ 7 января, начало в 16:00. Там же будут организованы игры, соревнования и выступления фигуристов. С 2 по 5 января на ледовой площадке с 11:30 можно присоединиться к зарядке и спортивной программе с аниматорами, а с 17:30 — к занятиям в детской школе фигурного катания.

С 1 по 8 января с 10:00 до 22:00 в павильоне № 21 гостей от шести до 18 лет ждут для участия в квестах, посвященных Древнему Китаю. 2 января в 14:00 в музее славянской письменности «Слово» состоится лекция, в ходе которой посетители узнают, как в старину встречали Рождество. 8 января в 14:00 там же пройдет мастер-класс по каллиграфии для детей. Ребятам покажут, как красиво писать буквы и с помощью всего нескольких штрихов превратить их в сказочных героев.

Экоцентр «Пчеловодство» с 2 по 8 января с 11:00 до 17:00 приглашает сыграть в VR-игру. Все желающие попробуют себя в сборе меда, а затем очутятся на заводе и познакомятся с процессом его откачки и розлива. 3 января в 12:00 здесь проведут мастер-класс по созданию поделки из природных материалов «Сказочный лес», а 4 января в 11:00 — лекцию о жизни диких животных зимой. 5 и 8 января в 13:00 начнутся рождественские мастер-классы по изготовлению подарка для близких: гостей научат делать подарочный набор — свечу из воска и расписную деревянную игрушку.

На площади Промышленности неподалеку от интерактивного комплекса «Буран» можно будет прокатиться на детских квадроциклах. А у павильона № 57 работает тюбинговая горка.