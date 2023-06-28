СПЭШЛ: уникальный фудпроект, который меняет жизни выпускников детских домов

Общество
28 июня 2023

Ровно год назад на Большой Конюшенной, 6 открылась кофейня СПЭШЛ – уникальный фуд-проект, созданный командой благотворительного проекта «Анна помогает» при непосредственной поддержке экспертов в области автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto.

Ключевая цель проекта состоит в социальной помощи и поддержке ребят из детских домов через их адаптацию в условиях общественной жизни. Сейчас в СПЭШЛ работают десятки выпускников детских домов под руководством и наставничеством опытных поваров, бариста, администраторов и всех тех, без кого невозможно представить современный ресторанный бизнес.

По результатам первого года работы кофейни 16 выпускников приняли участие в так называемом “транзитном трудоустройстве”: они научились варить кофе, работать с программой автоматизации и даже получили первые офферы по работе в других кафе и ресторанах города. За прошедший год СПЭШЛ посетило более 30 тысяч человек, заказавших более 25 тысяч чашек кофе.

Безусловно, работа в подобного рода проектах становится невероятно полезной и значимой частью жизненного опыта. Так, Саша Игнашенко, один из участников «транзитного трудоустройства» поделился своими впечатлениями от проведенного времени в стенах заведения:

«В кофейне я получил много полезных навыков, стал более спокойным и менее суетливым.  Я начал легче общаться с  другими людьми, раньше, как мне казалось, я их немного сторонился. Работа в “СПЭШЛ” помогла мне справиться с моей главной проблемой — неуверенностью в себе. Но теперь я могу с гордостью заявить, что у меня нет такого страха, как раньше. Теперь я понимаю, с чем могу справиться, поверил в свои силы!»

Помимо ключевых коммуникативных навыков, которые получают ребята, работая в кофейне, они знакомятся с современными форматами организации ресторанного бизнеса.

«Я успел немного поработать с разными системами автоматизации общепита”, — продолжил Саша Игнашенко — “но Quick Resto показался гораздо более удобной. Все разбито на свои группы, гораздо легче искать позиции/промооды и передавать заказы на кухню».

К слову, от компании Quick Resto кофейня получила систему полной автоматизации кухни и склада, CRM с программами лояльности, инструменты для эффективного привлечения пользователей, включая сайт и мобильное приложение. Дополнительно в работу СПЭШЛ были интегрированы инструменты доставки, алгоритмы аналитики и отчеты для принятия верных управленческих решений.

Генеральный директор Quick Resto Александр Строкань поделился впечатлениями от совместного сотрудничества со СПЭШЛ за прошедший год:

«Нам было важно не просто автоматизировать кофейню «СПЭШЛ», но и оказать всестороннюю поддержку ребятам 24/7, показать как следить за остатками на складе, смотреть аналитику и на основании цифр прогнозировать выручку, работать над её увеличением. Умение работать с системой автоматизации — это важный навык, который помогает в будущем уверенно чувствовать себя в ресторанном бизнесе, эффективно работать».

Своим впечатлением от работы систем автоматизации Quick Resto управляющий партнер СПЭШЛ Олег Бележенко: «Одной из главных преимуществ нашего сотрудничества с Quick Resto является возможность предоставить молодым специалистам правильный старт в ресторанном бизнесе и научить их эффективной работе в сфере общепита. С помощью программы автоматизации мы обучаем выпускников детских домов не только принимать заказы у гостей и вводить их в систему, но и вместе контролируем продаваемые и непродаваемые позиции, анализируем гостевой поток и средний чек. Я стараюсь по возможности объяснять процесс принятия управленческих решений».

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