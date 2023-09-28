Спикером образовательного семинара на Skolkovo Women’s Forum 2023 стала Ирина Хакамада

Общество
28 сентября 2023

В деловом пространстве «Матрешка» состоялся международный женский бизнес-форум SKOLKOVO WOMEN’S FORUM 2023. Форум 2023 объединил более 800 лидеров из разных сфер, 25 регионов РФ и 12 зарубежных стран.

Форум открывал первый автономный цифровой двойник Нара на базе искусственного интеллекта, способный самостоятельно вести лекции и даже консультации в области психотехнологий.

В пяти ключевых направлениях форума – инвестиции, инновационные технологии, креативные индустрии, международная дипломатия и социальная ответственность – выступили спикерами Наргиз Нойманн-Зандер, Юлия Савиных, Елена Шумилова, Светлана Журова, Евгения Шохина, Юлиана Винер, Марина Абрамова, Людмила Цой, Татьяна Минеева, Екатерина Рыбакова, Ангелина Попова, Татьяна Геворкян, Мария Терентьева-Галицких и многие другие. Приятным сюрпризом для всех спикеров и звезд мероприятия стали подарки от бренда «Лошадиная Сила».

Ирина Хакамада провела образовательный семинар «Дао-лидерство в турбулентное время», а также презентовала новый выпуск журнала TECHNO Глянец.рф, представленный на Форуме, где вышло развернутое интервью с самой Ириной и другими женщинами-инноваторами, которые созидают, опережая время.

«Революции каждый день невозможны, если ты один. Именно сообщество и объединение дают нам возможность видеть эволюцию качества жизни каждого человека изо дня в день!» – заявил глава холдинга KAVAYA GROUP Ваге Татинцян.

В рамках Форума прошел уникальный технологический показ «Модные инновации» с участием детей-кибермоделей, использующих протезы отечественных производителей, в одежде из коллекции российского бренда Julia Arger. Режиссером-постановщиком стала партнер «Сколково» Елена Эпельбаум, основатель академии стиля «Даймонд Кидс», в шоу принял участие Александр Похилько, спортсмен, использующий протезы для всех конечностей, трижды покоривший Килиманджаро, художник, разработчик индивидуальной инклюзивной одежды, актер театра и кино. Дефиле открыл звезда фигурного катания на роликах, чемпион России и Европы Егор Томилин.

Вызвал фурор предпоказ документального фильма «Железные леди» киностудии «Олимп» о том, как российские технологии и сильный женский характер меняют взгляд общества на людей с ограниченными физическими возможностями.

В финале Форума состоялось вручение наград Второго всероссийского конкурса технологических решений и инновационных компаний РФ SKOLKOVO TECH & INNOVATION Awards-2023. 150 участников, 25 номинаций, 250 критериев отбора. Были отмечены реализованные инновации, IT-технологии, креативные и благотворительные проекты, научно-исследовательские открытия. В составе экспертов и жюри присутствовали действующие резиденты инновационной системы «Сколково», представители Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации, известные академики, инвесторы, представители вузов, доктора экономических наук. Среди них: Светлана Журова, Елена Шумилова, Юлия Савиных, Андрей Ситников, Тата Лустас, Лина Абу – Мукх Зоаби, Анна Турица, Мария Петровская и другие признанные эксперты.

ПОБЕДИТЕЛИ SKOLKOVO TECH & INNOVATION AWARDS 2023

1.         Юлия Черных «Новатор в развитии личности лидера»

2.         Жанна Абрамова «Лучший бизнес-расстановщик года»

3.         Анжелика Агурбаш «За вклад в общественную деятельность»

4.         Александра Одоевская, Борис Мандабура «Мотиваторы года»

5.         Ксения Пушкина «Социально значимый проект в профилактической медицине»

6.         Дарья Гордиенко «Инновационный подход в сфере финансового консультирования»

7.         Анна Грин «Инноватор года»

8.         Ольга Осипова «Лучший HR-эксперт 2023 года»

9.         Сергей Хабаров «За вклад в инновационное развитие онлайн фэшн индустрии»

10.       Жан Милимеров «Прорыв года»

11.       Гулькина Наталья «За верность профессии»

12.       Ирина Ортман «Звезда года»

13.       Анастасия Архангельская «Анриа Ресерч» – «Молодой инноватор года»

14.       Осина Мария «Инновации в сфере разработки и тестирования мобильных приложений»

15.       Антон Снитовец «Инновации в информационной безопасности»

16.       Юрий Никулин «Лучший инновационный стартап в сфере IT-технологий»

17.       Сергей Васюткин «Руководитель года. Технологии и инновации в добывающей промышленности»

18.       Максим Кузнецов, «Тендерплан», «Лучшее ИТ-решение: инновации в Big Data и бизнес-аналитике»

19.       Азат Шайдуллин «Инновация года в бизнесе»

20.       Шевердин Андрей «Технология года»

21.       Гусак Юрий «ИТ-директор года», «Инновации в сфере разработки и тестирования мобильных приложений»

22.       Мария Терентьева-Галицких «Блогер года»

23.       Надия Черкасова «Лидер года»

24.       Омяльев Андрей «Благотворитель года»

25.       Подувальцев Андрей «Благотворитель года»

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