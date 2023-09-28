Спикером образовательного семинара на Skolkovo Women’s Forum 2023 стала Ирина Хакамада

В деловом пространстве «Матрешка» состоялся международный женский бизнес-форум SKOLKOVO WOMEN’S FORUM 2023. Форум 2023 объединил более 800 лидеров из разных сфер, 25 регионов РФ и 12 зарубежных стран.

Форум открывал первый автономный цифровой двойник Нара на базе искусственного интеллекта, способный самостоятельно вести лекции и даже консультации в области психотехнологий.

В пяти ключевых направлениях форума – инвестиции, инновационные технологии, креативные индустрии, международная дипломатия и социальная ответственность – выступили спикерами Наргиз Нойманн-Зандер, Юлия Савиных, Елена Шумилова, Светлана Журова, Евгения Шохина, Юлиана Винер, Марина Абрамова, Людмила Цой, Татьяна Минеева, Екатерина Рыбакова, Ангелина Попова, Татьяна Геворкян, Мария Терентьева-Галицких и многие другие. Приятным сюрпризом для всех спикеров и звезд мероприятия стали подарки от бренда «Лошадиная Сила».

Ирина Хакамада провела образовательный семинар «Дао-лидерство в турбулентное время», а также презентовала новый выпуск журнала TECHNO Глянец.рф, представленный на Форуме, где вышло развернутое интервью с самой Ириной и другими женщинами-инноваторами, которые созидают, опережая время.

«Революции каждый день невозможны, если ты один. Именно сообщество и объединение дают нам возможность видеть эволюцию качества жизни каждого человека изо дня в день!» – заявил глава холдинга KAVAYA GROUP Ваге Татинцян.

В рамках Форума прошел уникальный технологический показ «Модные инновации» с участием детей-кибермоделей, использующих протезы отечественных производителей, в одежде из коллекции российского бренда Julia Arger. Режиссером-постановщиком стала партнер «Сколково» Елена Эпельбаум, основатель академии стиля «Даймонд Кидс», в шоу принял участие Александр Похилько, спортсмен, использующий протезы для всех конечностей, трижды покоривший Килиманджаро, художник, разработчик индивидуальной инклюзивной одежды, актер театра и кино. Дефиле открыл звезда фигурного катания на роликах, чемпион России и Европы Егор Томилин.

Вызвал фурор предпоказ документального фильма «Железные леди» киностудии «Олимп» о том, как российские технологии и сильный женский характер меняют взгляд общества на людей с ограниченными физическими возможностями.

В финале Форума состоялось вручение наград Второго всероссийского конкурса технологических решений и инновационных компаний РФ SKOLKOVO TECH & INNOVATION Awards-2023. 150 участников, 25 номинаций, 250 критериев отбора. Были отмечены реализованные инновации, IT-технологии, креативные и благотворительные проекты, научно-исследовательские открытия. В составе экспертов и жюри присутствовали действующие резиденты инновационной системы «Сколково», представители Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации, известные академики, инвесторы, представители вузов, доктора экономических наук. Среди них: Светлана Журова, Елена Шумилова, Юлия Савиных, Андрей Ситников, Тата Лустас, Лина Абу – Мукх Зоаби, Анна Турица, Мария Петровская и другие признанные эксперты.

ПОБЕДИТЕЛИ SKOLKOVO TECH & INNOVATION AWARDS 2023

1. Юлия Черных «Новатор в развитии личности лидера»

2. Жанна Абрамова «Лучший бизнес-расстановщик года»

3. Анжелика Агурбаш «За вклад в общественную деятельность»

4. Александра Одоевская, Борис Мандабура «Мотиваторы года»

5. Ксения Пушкина «Социально значимый проект в профилактической медицине»

6. Дарья Гордиенко «Инновационный подход в сфере финансового консультирования»

7. Анна Грин «Инноватор года»

8. Ольга Осипова «Лучший HR-эксперт 2023 года»

9. Сергей Хабаров «За вклад в инновационное развитие онлайн фэшн индустрии»

10. Жан Милимеров «Прорыв года»

11. Гулькина Наталья «За верность профессии»

12. Ирина Ортман «Звезда года»

13. Анастасия Архангельская «Анриа Ресерч» – «Молодой инноватор года»

14. Осина Мария «Инновации в сфере разработки и тестирования мобильных приложений»

15. Антон Снитовец «Инновации в информационной безопасности»

16. Юрий Никулин «Лучший инновационный стартап в сфере IT-технологий»

17. Сергей Васюткин «Руководитель года. Технологии и инновации в добывающей промышленности»

18. Максим Кузнецов, «Тендерплан», «Лучшее ИТ-решение: инновации в Big Data и бизнес-аналитике»

19. Азат Шайдуллин «Инновация года в бизнесе»

20. Шевердин Андрей «Технология года»

21. Гусак Юрий «ИТ-директор года», «Инновации в сфере разработки и тестирования мобильных приложений»

22. Мария Терентьева-Галицких «Блогер года»

23. Надия Черкасова «Лидер года»

24. Омяльев Андрей «Благотворитель года»

25. Подувальцев Андрей «Благотворитель года»