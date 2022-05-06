Список выдающихся ученых и инженеров Российской инженерной академии пополнил Юрий Лужков

Российская инженерная академия включила Юрия Михайловича Лужкова в перечень «100 выдающихся ученых и инженеров Российской инженерной академии». Соответствующее юбилейное издание было выпущено к 30-летию РИА. Перечень составлен основании информационно-справочного издания «Энциклопедия Российской инженерной академии», в которую вошли биографии более чем 1750 действительных членов и членов-корреспондентов РИА – крупных ученых, заслуженных инженеров и организаторов промышленного производства, избранных в Академию с момента ее создания. Среди членов Академии — видные государственные и общественные деятели, ученые и производственники, лауреаты Ленинских и Государственных премий, премий Правительства, герои Советского Союза и Российской Федерации.

В перечень ста избранных вошли те деятели, кто активно способствовал сохранению и развитию интеллектуального потенциала науки и техники по основным инженерным направлениям путем эффективной реализации достижений фундаментальной науки в производственной сфере.

Юрий Михайлович Лужков был принят в члены инженерной академии как выдающийся ученый и инженер в области химии и автоматизации химических технологий, лауреат Государственных премий, почетный академик РАН и МГУ, заслуженный химик РСФРС и заслуженный строитель РФ.

Юбилейная книга предлагает его краткую биографию — начиная с окончания института, она рассказывает о его карьере сначала в Научно-исследовательском институте пластмасс, затем в Госкомитете по химии и Министерстве химической промышленности, а затем уже в правительстве Москвы. РИА напоминает, что Юрий Лужков – автор более 200 печатных трудов и 50 запатентованных изобретений.

Сегодня сохранением и развитием достижений Юрия Михайловича занимается Фонд Юрия Лужкова, созданный в сентябре 2020 года в память о нем как о выдающемся общественном деятеле, политике, благотворителе и мэре. Также в задачи фонда сохранение богатейшего наследия, которое Лужков оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель. В основу идеи создания Фонда легли предложения и обращения близких, друзей, коллег, москвичей и россиян.

Фонд Юрия Лужкова поддерживает проекты, развивающие различные сферы общественной жизни москвичей и россиян: культурные мероприятия, грантовые и стипендиальные программы для талантливых молодых ученых и студентов-управленцев, детские спортивные турниры и многие другие.