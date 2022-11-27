Спорт, бизнес и власть: открытый диалог на форуме «Экстрим Культура»

28-29 ноября в Москве пройдет первый в России форум экшн спорта «Экстрим Культура». На одной площадке соберутся представители министерств, грантовых операторов, медийных площадок, крупных и локальных брендов, различных экшн-сообществ и спортивных федераций. Событие направлено на выстраивание диалога между уличными сообществами, органами власти и представителями бизнеса. Ключевые направления форума – формирование и развитие сообществ в сфере экстремальных видов спорта и уличной культуры, подготовка кадрового резерва российской спортивно-зрелищной индустрии. В программе дискуссионные площадки для обсуждения ключевых тем, воркшопы, экспертные сессии, а также соревнования по различным дисциплинам экшн спорта. Площадки форума будут работать в течение двух дней в здании «Академия» ВТБ Арена парка с 12:00 до 22:00. Ознакомиться с программой можно по ссылке (Экстрим Культура). Вход свободный.

Более 10 миллионов молодых людей занимаются экшн спортом и различными направлениями уличной культуры в России. По словам организатора форума, президента Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) Ивана Шмонина, – это та аудитория, которую нельзя оставлять без внимания – колоссальное комьюнити амбициозных, спортивных и талантливых лидеров. Они способны создавать новые решения в сферах спортивных проектов, инфраструктуры и уличной культуры как значимого кластера креативной экономики.“Выясним, какие потребности у каждого сектора экосистемы и как быть полезными друг другу. Видим в этом самый быстрый путь развития индустрии и реализации интересных проектов”, – отметил директор деловой программы форума «Экстрим Культура» Максим Горюнов.

Форум будет идти два дня, вход свободный. С 12:00 до 19:00 в программе лекции, мастер-классы, экспертные сессии и дискуссионные площадки. Среди экспертов форума представители Яндекс, социальной сети ВКонтакте, Матч ТВ, «Росмолодёжь.Гранты», а также организаторы масштабных соревнований и фестивалей экшн спорта, титулованные спортсмены, представители спортивных федераций и российских брендов. Дискуссионные площадки деловой программы форума посетят представители Росмолодёжи, Минспорта, Минобрнауки, Москомспорта. С 19:00 до 22:00 в программе BMX, самокат, скейтборд и воркаут – контесты, баттлы и показательные выступления сильнейших атлетов страны. «Музей Скейтбординга» представит уникальные экспонаты выставки «Скейтбординг: феномен, объединивший экстрим-сообщество», привезенные из Минска.

Первый день форума посвящен дискуссиям по вопросам сообществ. Среди тем: развитие видов спорта на основе бюджетного и коммерческого финансирования, развитие инфраструктуры для летнего активного досуга в России, зимние сноубордические лагеря и феномен экстремальной культуры. Во второй день представят деловой и образовательный блок: кейсы организаторов событий, лекции на темы создания и продвижения контента. Крупные российские бренды и представители грантовых операторов расскажут участникам о том, как получить поддержку своих инициатив. Также 29 ноября пройдет панельная дискуссия «Культура разумного экстрима и безопасность в открытых скейт-парках» и подведение итогов года программы развития уличной культуры и экшн спорта «Уличная Классика». Итогом проведения форума станет подписание соглашений о сотрудничестве на 2023 год.

Мероприятие организовано Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team) при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО», Департамента спорта города Москвы и Федеральной программы развития экшн спорта и уличной культуры «Уличная Классика».

СПРАВОЧНО:

Место проведения: г. Москва, «ВТБ Арена парк», здание «Академия», Ленинградский проспект, 36 стр. 29

Сайт форума: https://extreme-culture.com/