Спортсменов фестиваля The BOWL за наиболее зрелищные выступления наградил Фонд Юрия Лужкова

11 июня 2023 года в Москве в парке Юрия Лужкова состоялся ежегодный летний фестиваль The BOWL, посвященный экстремальному спорту и активному образу жизни. В этом году одно из самых зрелищных спортивных мероприятий года прошло при участии Фонда Юрия Лужкова.

В соревновании участвовало 128 скейтеров и райдеров, а поддержать их собралось несколько тысяч зрителей. Гости фестиваля наблюдали сложнейшие элементы и технику катания в исполнении не только опытных спортсменов, но и подрастающего поколения, в том числе юных спортсменок.

Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова, приветствовала участников и победителей фестиваля: «Спорт и активный образ жизни были всегда очень важны для Юрия Михайловича лично, он не только сам был увлекающимся спортсменом, но и вовлекал в различные спортивные мероприятия своих друзей и коллег. Будучи мэром Москвы, он делал все возможное, чтобы в столице развивался спорт, особенно молодежный, чтобы у юных спортсменов были возможности тренироваться, соревноваться и достигать новых высот. От имени Фонда от всей души поздравляю участников и зрителей яркого праздника в парке имени Юрия Лужкова!»

Парк Юрия Лужкова принимал фестиваль уже в седьмой раз, но в этом году в программе появилась новая номинация – «За самое зрелищное исполнение», учрежденная Фондом Юрия Лужкова.

За победу в специальной номинации Фонда разыгралась серьезная борьба. Все претенденты показывали выдающийся, сложный уровень катания. Среди определявших победителей судей фестиваля необходимо отметить в категории BMX: Федора Забалуева, тренера сборной команды Москвы по BMX-фристайлу и менеджера профессиональной экстремальной команды Gorilla Energу, Владислава Мельника, спортсмена и тренера, неоднократно занимавшего призовые места на чемпионатах России по BMX, и Ивана Бороду, одного из первых и самых титулованных райдеров России; в категории скейтборд: Игоря Бочарова, организатора крупнейших российских соревнований по скейтбордингу, Александра Петрова, члена сборной России по скейтбордингу, судью чемпионата Европы, и Алексея Храмкова, тренера с многолетним стажем, судью чемпионатов России.

Решением судей приз Фонда Юрия Лужкова в дисциплине ВМХ присужден Константину Андрееву из Санкт-Петербурга, в скейтбординге – Егору Кальдикову из Москвы. Оба продемонстрировали высочайший уровень, технику и скорость исполнения спортивных элементов.