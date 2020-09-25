Спортсмены «Технодинамики» достойно выступили на турнире «Ударная десятка» в Каменск-Уральском

22 сентября 2020 года АО «Каменск-Уральский литейный завод» холдинга «Технодинамика» стало площадкой для проведения чемпионата по боксу и силе удара «Ударная десятка». Свердловское предприятие впервые принимало у себя уже ставший традиционным корпоративный турнир Госкорпорации Ростех. Почетным гостем мероприятия стал чемпион России по боксу Александр Беспутин.

Отборочный этап турнира «Ударная десятка» прошел на стадионе «Космос» в Каменск-Уральском. Более 1000 сотрудников «Технодинамики» приняли участие в мероприятии — не только «хозяева» турнира АО «КУЛЗ», но и работники АО «НПП «Старт» им. А.И.Яскина» и АО «Соликамский завод «Урал».

«Каменск-Уральский принимает мероприятие такого масштаба, как «Ударная десятка», впервые, и для КУЛЗа это большая честь. Этот турнир – не просто праздник. Он помогает сплотить коллектив, популяризирует спортивный и здоровый образ жизни, повышает командный и корпоративный дух», — отметил генеральный директор АО «КУЛЗ» Вячеслав Русаков.

В чемпионате по силе удара определяли лучших в двух возрастных группах. В категории до 45 лет первое место заняла специалист по продажам Светлана Пяткова, среди мужчин не было равных представителю АО «Соликамский завод «Урал» Кириллу Богданову. В категории 45+ представители КУЛЗа золото не отдали никому: победу праздновали стерженщик ручной формовки Джамиля Шергина и заместитель технического директора по содержанию и развитию инфраструктуры Евгений Цветков.

В рамках турнира по боксу на ринг вышли 10 спортсменов из трех предприятий «Технодинамики». Попробовать себя в мужском виде спорта изъявили желание две представительницы АО «КУЛЗ» — Лариса Лихачева и Лариса Калитко, до этого никогда не занимавшиеся боксом. Победу одержала Лариса Калитко, которой теперь предстоит показать себя на гранд-финале в Москве. Вместе с ней в столицу отправится ее коллега Михаил Абрамов, ставший лучшим в весовой категории до 100 кг. Путевки на главный этап чемпионата получили и трое сотрудников АО «НПП «Старт» им. А.И.Яскина» — Алексей Никонов, победивший в весе до 70кг, а также Кирилл Стародуб и Николай Кузеванов, разделившие победу в категории до 80 кг. В весовой категории до 90 кг «золото» также поделили между собой два спортсмена, представляющие АО «Соликамский завод «Урал» — Евгений Найданов и Сергей Гичин.

Награды победителям вручил уроженец Каменск-Уральского, Чемпион России по боксу Александр Беспутин. Он также принял участие в фотосессии и розыгрыше лотереи среди участников «Ударной десятки».

«За четыре года «Ударная десятка» сплотила тысячи трудящихся на российских промышленных предприятиях. К нашей большой спортивной семье теперь присоединился еще один город, еще один завод. Я хочу поблагодарить руководство и коллектив АО «Каменск-Уральский литейный завод» за гостеприимство и прекрасный старт турнира на Уральской земле!» — отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.

Победители и призеры отборочного этапа турнира по боксу и чемпионата по силе удара получили денежные премии, а участники — памятные сувениры.

В целях профилактики коронавирусной инфекции при организации и проведении мероприятия были учтены все рекомендации Роспотребнадзора.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.