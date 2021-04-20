Спрос на дистанционные сделки с недвижимостью вырос почти на 60%

Спрос на проведение дистанционных сделок с недвижимостью Москвы в 2021 году вырос на 57,03% по сравнению с 2019 г. Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» рассказали на что необходимо обращать внимание при проведении подобных операций.

Как правило, к дистанционным сделкам прибегают собственники жилья, которые находятся в другом городе. Основная опасность для продавца, продать недвижимость дешево и недополучить деньги. Поэтому выбор компании является наиболее важным шагом от которого зависит успех всей операции.

При выборе агентства, обязательно попросите прислать «рыбу» договора, где должны быть указаны реквизиты компании. Если этого не сделано, то это «звоночек», так как клиент лишается возможности проверить компанию на чистоплотность. Обязательно обратите внимание на штрафные санкции в случае если собственник передумал продавать квартиру. Часто эти санкции бывают кабальными. Безусловно, стоит собрать отзывы о агентстве, которая будет заниматься продажей, – отметил генеральный директор.

Также компания должна предоставить расчет рыночной стоимости недвижимости.

Для расчета рыночной стоимости требуется кадастровый номер или общая информация об объекте: адрес, площадь, состояние. Если дополнительно настаивают на фотографиях будьте осторожны, часто недобросовестные агентства, не согласовывая цену, выставляют квартиру на продажу по заниженной цене, с целью предоставить клиенту потенциального покупателя до подписания договора. В самом плохом варианте, это будет подставной покупатель. Всё это делается для того, чтобы простимулировать продавца заключить договор.

Когда агентство озвучивает рыночную стоимость объекта важно, чтобы эксперты компании обосновали эту цену. Например, мы предлагаем клиенту анализ, который включает ряд факторов и примеры аналогичных объектов недвижимости, – добавил Валерий Летенков, директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы». Если объект оценивается нами в 10 млн рублей, то в продажу он будет выставлен дороже с прицелом под корректировку. Поэтому при расчете рыночной стоимости недвижимости, мы показываем 2 цены, первую, минимальную, ниже которой продавать недвижимость «нет смысла» и начальную стоимость продажи, такая схема помогает согласовать возможное снижения стоимости и размер торга.

Следующий шаг: обсуждение схемы продажи объекта. Важным моментом является понимание того, кто будет показывать объект. Здесь возможны несколько вариантов: друзья продавца, соседи, арендаторы или риэлторы. Оптимальным вариантом является последний, так как друзья могут быть заняты, а соседи работают, арендаторы редко говорят о квартире хорошо. Если этот момент не проговаривается, то это говорит либо о неопытности, либо о некачественном подходе к проведению сделок.

Правильный выбор агентства недвижимости гарантирует безопасность и получение максимальной цены за вашу недвижимость.