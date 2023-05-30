Среди лучших летних отечественных шин по версии BlackTyres – шины KAMA TYRES

Один из крупнейших российских интернет-магазинов шин BlackTyres составил рейтинг лучших летних отечественных шин. Лидерство в списке топ-8, по мнению экспертов, занимает летняя шина Viatti Strada 2. Также в обзор были включены и другие летние линейки производства KAMA TYRES: Viatti Strada Asimmetrico, КАМА BREEZE и КАМА GRANT.

Летние Viatti Strada 2 спроектированы для комплектации легковых автомобилей и ориентированы на водителей, предпочитающих активный стиль вождения. Данные шины являются самыми скоростными в модельном ряде бренда Viatti – индекс категории скорости от Н до W (до 270 км/ч). Конструкция шин обеспечивает высокий уровень устойчивости и управляемости, безопасную, надежную и комфортную эксплуатацию.

Летние легковые шины Viatti Strada Asimmetrico адаптируются под дорожное покрытие, поглощают удары при преодолении неровностей, позволяют уверенно проходить скоростные повороты. Четыре широких кольцевых канавки эффективно выводят воду из пятна контакта. Угол наклона стенок канавок оптимально рассчитан для сопротивления сдвигу блоков рисунка при маневрировании автомобиля и обеспечивает безопасность активного вождения как на сухой, так и на влажной дорожной поверхности. Асимметричный рисунок протектора позволяет эффективно работать как внешней стороне шины для повышения устойчивости и управляемости, так и внутренней стороне для повышения сцепных свойств при динамичном разгоне и торможении.

Летние легковые шины КАМА BREEZE разработаны специально для использования как в условиях городов, так и за их пределами. Они показывают отличную управляемость на влажном дорожном покрытии за счет повышенных сцепных свойств. Многокомпонентные покровные резиновые смеси успешно противостоят температурному старению, что делает шины максимально функциональными и эффективными даже в самую изнуряющую летнюю жару.

Линейка KAMA GRANT оснащена дорожным рисунком протектора. Модель предназначена для использования на дорогах с усовершенствованным капитальным и облегченным покрытиях, а также переходных. Температурные условия эксплуатации – от +2 до +55 ℃, при условии отсутствия снежного покрова. Большое количество ламелей создают эффективное сцепление шины с дорожной поверхностью для обеспечения динамичного разгона и торможения. Волнообразная форма ламелей увеличивает длину контакта и позволяет блокам рисунка протектора так же эффективно работать на асфальтовом покрытии в различных режимах движения. Источник: https://blacktyres.ru/informaciya/reviews/top-letnih-otechestvennyh-shin-2023/