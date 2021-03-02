Средний класс Шредингера, неравенство и попытка заглянуть в будущее ритейла

Согласно широко разошедшемуся в СМИ опросу, 25% россиян не хватает зарплаты на основные нужны, включая продукты питания. На этом фоне планы сети FIX Price выйти на IPO и привлечь $6 млрд не кажутся такими уж необоснованными — 2021 год в российском ритейле вообще обещает стать годом хард дискаунтеров. Средний класс, народившийся за относительно стабильные нулевые и начало десятых, за последние 3 года растаял без следа. Казалось бы, причем здесь ритейл?

Если коротко — и ритейлу и поставщикам стоит принять к сведению эту суровую реальность при планировании дальнейшего развития. Профессионалам рынка очевидно, что попытки государства сдержать рост цен в ручном режиме приводят к отсутствию товаров на полке, а значит единственный путь к обедневшему массовому потребителю — снижение себестоимости (и как следствие качества) товаров. На втором шаге этой истории мы можем забыть про былое разнообразие на полках «магазинов у дома», в которых по вечерам закупаются улыбчивые представители среднего класса. Массовый потребитель беден, зол и смотрит лишь на цену. Социальная или экологическая ответственность бренда становятся для него пустым звуком, а разнообразие на полке раздражает, ведь в нем сложнее найти желтый ценник.

На этом фоне хайп, поднятый вокруг развития e-grocery, кажется шуткой — доля онлайн-продаж в общем обороте продовольственных товаров даже в Москве составляет всего 2,2%.

Как с этим жить и куда двигаться дальше обсудим 17-19 марта на IV Всероссийском FMCG & RETAIL Trade Marketing Forum 2021 от организатора InterForum.