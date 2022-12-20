Срок эксплуатации электродвигателей насосных агрегатов ООО «Транснефть – Балтика» после капремонта продлен на 40 тысяч часов

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20 декабря 2022

ООО «Транснефть – Балтика» завершило капитальный ремонт семи электродвигателей магистральных и подпорных насосных агрегатов линейных производственно-диспетчерских станций «Быково» и «Кириши», нефтеперекачивающих станций «Андреаполь» и «Ярославль-3», а также головной перекачивающей станции «Кириши».

Станции обеспечивают транспортировку углеводородов по магистральным трубопроводам Палкино – Приморск, Ярославль – Приморск 1 и 2, БТС-2.

Решение о проведении капитального ремонта было принято по достижении требуемой наработки для восстановления эксплуатационных характеристик, повышения технической надежности и обеспечения безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов в соответствии с требованиями промышленной безопасности. На время работ электродвигатели были заменены оборудованием из технического резерва предприятия.

Проведен комплекс работ по устранению дефектов, замене износившихся в период эксплуатации деталей, обмотке статоров. В результате ремонта основные технические характеристики электродвигателей приведены к паспортным значениям, срок эксплуатации каждого продлен на 40 тысяч часов. Для ремонта использовались детали отечественного производства.

Работы проводились в период с февраля по декабрь 2022 года. Мероприятия реализованы в рамках программы капитального ремонта.

После завершения пусконаладочных работ электродвигатели введены в эксплуатацию.

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