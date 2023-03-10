Ссора между Мбаппе и Неймаром сильно влияет на «ПСЖ»

«ПСЖ» снова вылетел из Лиги чемпионов — таким образом шейхи, контролирующие клуб, вновь не достигли своей цели. Розыгрыш самого престижного европейского клубного соревнования привлекает внимания огромного количества болельщиков, в том числе и тех саппортеров, которые заключают пари на поединки команд. Акулы рынка беттинга предалгают бетторам широкую роспись на главные спортивные события. Например, букмекерская контора пари, обзор на которую можно прочитать на сайте vseprosport.

В сентябре прошлого года издание Goal сообщило, что очередной конфликт в «ПСЖ» между форвардами Килианом Мбаппе и Неймаром так и не был улажен. Гальтье просто попросил Мбаппе и Неймара вести себя перед камерами и журналистами так, будто между ними нет недоразумения, они согласились. Но бразилец все еще недоволен поведением Килиана, хотя и пытается теперь не проявлять этого не только публично, но и в раздевалке.

В комментариях прессе Мбаппе признавал, что между ним и звездным партнером напряженность, но убеждал, что все равно его уважает. Неймар же прямо заявил, что не хочет отвечать ни на один вопрос про Мбаппе. Неудивительно, что из Лиги чемпионов вылетает команда, у которой явно непорядок в отношениях между партнерами.