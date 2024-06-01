St. Regis Sanya Yalong Bay Resort улучшает эксклюзивное обслуживание российских туристов

По мере расширения Китаем политики безвизового въезда, число прибывающих в Санья туристов продолжает расти. Этот город популярен как место отдыха у моря и привлекает большое количество российских туристов. Курорт St. Regis Sanya Yalong Bay Resort, расположенный в идиллическом и очаровательном заливе Ялонг в Санья, недавно усовершенствовал свои персонализированные услуги гостеприимства, предложив услуги высшего уровня, ориентированные специально на российских туристов, чтобы каждый гость мог в полной мере насладиться своей поездкой.

Курорт, расположенный на южной оконечности острова Хайнань, всегда был излюбленным местом путешественников, ищущих тропический рай. Для российских гостей, прибывающих в Санья ранними рейсами, курорт оборудовал зону отдыха с завтраком в ресторанах отеля. Курорт также предоставляет платный пакет услуг «полный пансион», в который включено питание в течение всего дня от завтрака до ужина, в том числе индивидуальное меню русской кухни с классическими русскими блюдами, такими как борщ, чтобы гости чувствовали себя как дома.

«Бренд St. Regis славится службой дворецких, фирменным подходом с персонализированным и упреждающим вниманием к потребностям гостей с учетом каждой мелочи. Мы надеемся, что наше новое персонализированное обслуживание оставит у российских гостей наилучшие впечатления и позволит им насладиться расслабляющим отдыхом в Санья», — сказала генеральный менеджер отеля курорта, г-жа Чжао.

Курорт St. Regis Sanya Yalong Bay Resort, спроектированный известными архитектурными фирмами Brennan Beer Gorman Architects, EDSA и Di Leonardo, может похвастаться 396 номерами, люксами и виллами. Из номеров с видом на океан и сад открывается потрясающий вид на залив Ялонг, а вилла с 2 спальнями Royal Seaside Villa, расположенная прямо у моря, имеет собственный бассейн и открытую обеденную беседку.

Гости курорта St. Regis Sanya Yalong Bay Resort могут насладиться различными развлечениями в фирменном бассейне курорта, в котором круглый год поддерживается постоянная температура 28 градусов по Цельсию. В бассейне предлагаются специальные программы водных развлечений, например праздники с пузырями для детей, водный серфинг и уроки плавания для всей семьи.

Для желающих побаловать себя, курортный спа-центр Iridium Spa площадью 1500 кв. м предлагает 10 процедурных кабинетов и полный ассортимент массажных процедур, процедур для тела, услуг по уходу за кожей и салонных услуг.

Рестораны курорта St. Regis Sanya Yalong Bay Resort — это также наслаждение для чувств, с исключительными ресторанами, предлагающими разнообразные блюда международной и китайской кухни. В уютном социальном ресторане подают роскошный завтрак «шведский стол», обед и ужин с блюдами интернациональной кухни. Ресторан Mingxuan — это аутентичное заведение китайской кухни, предлагающее деликатесы в хайнаньском, кантонском, сычуаньском и северно-китайском стиле. В ресторане морепродуктов Driftwood подают свежевыловленные морепродукты и идеально приготовленные блюда в расслабленной обстановке с видом на пляж и океан. Гости также могут отдохнуть в гостиной, где они cмогут насладиться коктейлями и легкой кухней в идеальном месте для отдыха после дня в Санья.

Кроме того, в заливе Ялонг расположен единственный пляж Санья, где можно плавать, а также разнообразные природные достопримечательности. Площадь мангрового леса составляет 63,3 гектара, а курорт окружен горами и морем. Посетители могут покататься на каяках, заняться паддлбордингом, прокатиться на лодке по зеленым ландшафтам и мангровым зарослям. Курорт St. Regis Sanya Yalong Bay Resort с исключительным сервисом, роскошными пакетами услуг и уникальным природным ландшафтом надеется, что гости из России и со всего мира смогут приехать в Санья и насладиться незабываемым отдыхом.