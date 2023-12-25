Стали известны способы расширить список функций «Р7-Офис»

Сделать это можно при помощи плагинов.

На сайте разработчика офисного пакета для пользователей бесплатно доступны 15 плагинов для расширения функционала программ. Теперь вопрос «Могу ли я расширить список функций “Р7-Офис”» уже не актуален.

Расширить список функций «Р7-Офис» можно с помощью бесплатных плагинов, которые можно скачать прямо с сайта разработчика и установить в офисный пакет. Плагины расширяют возможности редакторов текста, таблиц и презентаций, помогают в работе с HTML и базами данных.

Для того чтобы добавить плагин, надо перейти в раздел «Плагины» на сайте «Р7-Офис». После этого необходимо скачать установочный файл. Далее запускает один из редакторов «Р7-Офис», который будет дополняться плагином. Открываем вкладку «Плагины», а на ней — кликаем кнопку «Настройки». Откроется окошко, в котором есть пункт «Добавить плагин». После этого на панели «Плагины» появится кнопка с новой функцией.

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.