Стало известно как изменить масштаб в документах «Р7-Офис»

Изменить масштаб документов в программах офисного пакета «Р7-Офис», чтобы было удобнее работать, можно тремя способами.

Увеличить масштаб документа, чтобы удобнее с ним работать, можно в любом редакторе «Р7-Офис» — текстовом, табличном и редакторе презентаций.Первый способ — с помощью мышки. Для этого надо зажать на клавиатуре кнопку Ctrl и немного прокрутить колёсико на мышке. Вперед, чтобы «приблизить» документ, назад — «отдалить».

Второй способ — с помощью функции на панели редактора. На нижней панели справа указан текущий масштаб документа. При нажатии на кнопку «Масштаб» откроется выпадающее меню, в котором из предложенного списка можно выбрать подходящий.

Используя кнопки «-» и «+» по сторонам от указателя масштаба можно «приближать» или «отдалять» лист документа. Один шаг изменений равен 10%.

Также изменить масштаб документа можно во вкладке «Вид». На панели инструментов будет указан текущий масштаб документа. При нажатии на расположенную справа кнопку со стрелкой, направленной вниз, откроется выпадающее меню, в котором из предложенного списка можно выбрать подходящий масштаб.

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.