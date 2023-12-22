Стало известно как изменить масштаб в документах «Р7-Офис»

Технологии
22 декабря 2023

Изменить масштаб документов в программах офисного пакета «Р7-Офис», чтобы было удобнее работать, можно тремя способами.

Увеличить масштаб документа, чтобы удобнее с ним работать, можно в любом редакторе «Р7-Офис» — текстовом, табличном и редакторе презентаций.Первый способ — с помощью мышки. Для этого надо зажать на клавиатуре кнопку Ctrl и немного прокрутить колёсико на мышке. Вперед, чтобы «приблизить» документ, назад — «отдалить».

Второй способ — с помощью функции на панели редактора. На нижней панели справа указан текущий масштаб документа. При нажатии на кнопку «Масштаб» откроется выпадающее меню, в котором из предложенного списка можно выбрать подходящий.

Используя кнопки «-» и «+» по сторонам от указателя масштаба можно «приближать» или «отдалять» лист документа. Один шаг изменений равен 10%.

Также изменить масштаб документа можно во вкладке «Вид». На панели инструментов будет указан текущий масштаб документа. При нажатии на расположенную справа кнопку со стрелкой, направленной вниз, откроется выпадающее меню, в котором из предложенного списка можно выбрать подходящий масштаб.

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Гонконгская международная туристическая выставка в 2024 году полностью восстановится

Новости

В Москве пройдет премьера спектакля по пьесе Шекспира «Много шума из ничего»

Общество

Bybit запустил агрегатор Spot X, который трансформирует торговлю спотами на криптовалюту

Общество

Shanghai Electric на COP28 представила инновационные решения для возобновляемой энергетики