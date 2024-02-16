Стало известно как изменить ориентацию страницы в документе «Р7-Офис»

Технологии
16 февраля 2024

В российском текстовом редакторе можно вертикальную страницу превратить в горизонтальную и наоборот.

Чтобы поменять ориентацию страниц документа в «Р7-Офис», надо в верхней панели открыть вкладку «Макет» и нажать на кнопку «Ориентация». В выпадающем меню выбрать функцию «Альбомная». Тогда все страницы документа станут горизонтальными. Чтобы сменить ориентацию альбомных страниц на книжную, выполнит те же операции, но на последнем шаге выбрать функцию «Книжная». 

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.

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