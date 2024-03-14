Стало известно как изменить пароль в облачном «Р7-Офисе»

Пользователи облачной версии «Р7-Офис» могут сменить пароль для входа в систему. Рассказываем, как это сделать.

Для смены пользовательского пароля понадобится адрес электронной почты, который ранее не был зарегистрирован ранее на портале «Р7-Офис». В облачной версии надо открыть профиль пользователя.

В открывшемся окне рядом с полем, в котором вписан адрес электронной почты, надо нажать на пиктограмму карандаша.

Во всплывающем окне «Изменение адреса электронной почты» надо ввести новый адрес электронной и нажать на кнопку «Отправить». На новый адрес будут отправлены инструкции по активации. Затем необходимо открыть указанный почтовый ящик и перейти по ссылке в письме для смены пароля. После указания нового пароля следует авторизоваться в «Р7-Офис» используя как логин название новой почты и новый установленный пароль.

Если облачная версия «Р7-Офис» используется как корпоративная, администратору портала надо в модуле «Люди» изменить адрес почты пользователя-инициатора смены пароля.