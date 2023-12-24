Стало известно как получить бессрочную лицензию на «Р7-Офис»

Технологии
24 декабря 2023

Раскрыт секрет, как получить бессрочную лицензию на пакет офисных программ «Р7-Офис» и легально обновлять редакторы текстовых документов, таблиц, презентаций и других программ в составе пакета.

Чтобы получить возможность бесконечно пользоваться «Р7-Офис» надо купить трехлетнюю подписку на десктопную или серверную версии офисного пакета. Оформить подписку можно на сайте разработчика. В течении трех лет пользователь сможет обновлять программные продукты и пользоваться поддержкой разработчика.

По истечении трех лет пользователь сможет также продолжить бесплатно создавать и редактировать тексты, таблицы, презентации и использовать все остальные приложения, входящие в состав офисного пакета.

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.

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