Стало известно, как сделать трекер настроения в «Р7-Офис»

Технологии
27 февраля 2025

Если вас сейчас спросить, как прошел ваш последний месяц, вряд ли вы вспомните по дням, какое у вас было настроение. Скорее, вы будете ориентироваться на свои нынешние ощущения. Если вы на подъеме, то и месяц в целом оцените неплохо. А грусть или злость заставят вас сосредоточиться на негативе. Это нормально и очень по-человечески.

Трекер настроения поможет взглянуть на ситуацию более реалистично. Например, если вы поссорились с коллегами и готовы уволиться, он покажет, что в целом ваш рабочий месяц был вполне позитивным. Или наоборот, если день зарплаты заставляет вас думать, что можно потерпеть, но в трекере слишком много дней с негативными эмоциями, возможно, пришло время для перемен.

Как создать трекер настроения в «Р7-Офис»

  1. Создаем таблицу с датами

Разметьте лист, распределив его по неделям и дням. Каждая неделя должна занимать семь строк, а в первой колонке указывайте даты до 31-го числа.

  1. Добавляем список настроений

В отдельной колонке создайте шкалу настроений. Например, используйте шесть уровней от «Великолепно» до «Ужасно», каждому присвойте свой цвет.

  1. Настраиваем выпадающий список
    • Выберите первую ячейку в колонке для настроения.
    • Перейдите в «Данные» → «Проверка данных».
    • В разделе «Разрешить» выберите «Список».
    • Укажите диапазон ячеек, где находятся названия настроений (например, $K$3:$K$8 как в этом примере).
    • Теперь при нажатии на ячейку появится выпадающий список с вариантами настроения.
    • Протяните правило на все нужные строки: выберите правый нижний угол ячейки и потяните вниз или скопируйте ячейку во все нужные пункты.
  1. Настраиваем цветовую маркировку
    • Перейдите в «Главная» → «Условное форматирование» → «Новое правило».
    • Выберите «Значение равно».
    • Введите первое значение из списка (например, «Ужасно») и выберите соответствующую заливку (например, красную).
    • Повторите для остальных уровней настроения, устанавливая для каждого свой цвет.
    • В разделе «Применить к» укажите диапазон, где находятся ячейки с выбором настроения, например, =$A$1:$G$10.
  1. Используем трекер

Заполняйте трекер ежедневно, выбирая настроение в соответствующих ячейках. Через некоторое время у вас появится полноценная картина ваших эмоциональных состояний.

Почему это важно

Такой трекер поможет понять, как вы себя действительно чувствовали на протяжении длительного времени, а не только в моменте. Он выявит закономерности: возможно, какие-то события или люди особенно влияют на ваш настрой. Например, если на день рождения одного руководителя у вас стабильно «Великолепно», а на другого «Ужасно» – это ценный сигнал.

Используйте трекер настроения в «Р7-Офис», чтобы принимать более осознанные решения и лучше понимать себя. Скачать готовый можно по ссылке.

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