Стало известно, как сделать трекер настроения в «Р7-Офис»

Если вас сейчас спросить, как прошел ваш последний месяц, вряд ли вы вспомните по дням, какое у вас было настроение. Скорее, вы будете ориентироваться на свои нынешние ощущения. Если вы на подъеме, то и месяц в целом оцените неплохо. А грусть или злость заставят вас сосредоточиться на негативе. Это нормально и очень по-человечески.
Трекер настроения поможет взглянуть на ситуацию более реалистично. Например, если вы поссорились с коллегами и готовы уволиться, он покажет, что в целом ваш рабочий месяц был вполне позитивным. Или наоборот, если день зарплаты заставляет вас думать, что можно потерпеть, но в трекере слишком много дней с негативными эмоциями, возможно, пришло время для перемен.
Как создать трекер настроения в «Р7-Офис»
- Создаем таблицу с датами
Разметьте лист, распределив его по неделям и дням. Каждая неделя должна занимать семь строк, а в первой колонке указывайте даты до 31-го числа.
- Добавляем список настроений
В отдельной колонке создайте шкалу настроений. Например, используйте шесть уровней от «Великолепно» до «Ужасно», каждому присвойте свой цвет.
- Настраиваем выпадающий список
- Выберите первую ячейку в колонке для настроения.
- Перейдите в «Данные» → «Проверка данных».
- В разделе «Разрешить» выберите «Список».
- Укажите диапазон ячеек, где находятся названия настроений (например, $K$3:$K$8 как в этом примере).
- Теперь при нажатии на ячейку появится выпадающий список с вариантами настроения.
- Протяните правило на все нужные строки: выберите правый нижний угол ячейки и потяните вниз или скопируйте ячейку во все нужные пункты.
- Настраиваем цветовую маркировку
- Перейдите в «Главная» → «Условное форматирование» → «Новое правило».
- Выберите «Значение равно».
- Введите первое значение из списка (например, «Ужасно») и выберите соответствующую заливку (например, красную).
- Повторите для остальных уровней настроения, устанавливая для каждого свой цвет.
- В разделе «Применить к» укажите диапазон, где находятся ячейки с выбором настроения, например, =$A$1:$G$10.
- Используем трекер
Заполняйте трекер ежедневно, выбирая настроение в соответствующих ячейках. Через некоторое время у вас появится полноценная картина ваших эмоциональных состояний.
Почему это важно
Такой трекер поможет понять, как вы себя действительно чувствовали на протяжении длительного времени, а не только в моменте. Он выявит закономерности: возможно, какие-то события или люди особенно влияют на ваш настрой. Например, если на день рождения одного руководителя у вас стабильно «Великолепно», а на другого «Ужасно» – это ценный сигнал.
Используйте трекер настроения в «Р7-Офис», чтобы принимать более осознанные решения и лучше понимать себя. Скачать готовый можно по ссылке.