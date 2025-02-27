Стало известно, как сделать трекер настроения в «Р7-Офис»

Если вас сейчас спросить, как прошел ваш последний месяц, вряд ли вы вспомните по дням, какое у вас было настроение. Скорее, вы будете ориентироваться на свои нынешние ощущения. Если вы на подъеме, то и месяц в целом оцените неплохо. А грусть или злость заставят вас сосредоточиться на негативе. Это нормально и очень по-человечески.

Трекер настроения поможет взглянуть на ситуацию более реалистично. Например, если вы поссорились с коллегами и готовы уволиться, он покажет, что в целом ваш рабочий месяц был вполне позитивным. Или наоборот, если день зарплаты заставляет вас думать, что можно потерпеть, но в трекере слишком много дней с негативными эмоциями, возможно, пришло время для перемен.

Как создать трекер настроения в «Р7-Офис»

Создаем таблицу с датами

Разметьте лист, распределив его по неделям и дням. Каждая неделя должна занимать семь строк, а в первой колонке указывайте даты до 31-го числа.

Добавляем список настроений

В отдельной колонке создайте шкалу настроений. Например, используйте шесть уровней от «Великолепно» до «Ужасно», каждому присвойте свой цвет.

Настраиваем выпадающий список Выберите первую ячейку в колонке для настроения.

Перейдите в «Данные» → «Проверка данных».

В разделе «Разрешить» выберите «Список».

Укажите диапазон ячеек, где находятся названия настроений (например, $K$3:$K$8 как в этом примере).

Теперь при нажатии на ячейку появится выпадающий список с вариантами настроения.

Протяните правило на все нужные строки: выберите правый нижний угол ячейки и потяните вниз или скопируйте ячейку во все нужные пункты.

Настраиваем цветовую маркировку Перейдите в «Главная» → «Условное форматирование» → «Новое правило».

Выберите «Значение равно».

Введите первое значение из списка (например, «Ужасно») и выберите соответствующую заливку (например, красную).

Повторите для остальных уровней настроения, устанавливая для каждого свой цвет.

В разделе «Применить к» укажите диапазон, где находятся ячейки с выбором настроения, например, =$A$1:$G$10.

Используем трекер

Заполняйте трекер ежедневно, выбирая настроение в соответствующих ячейках. Через некоторое время у вас появится полноценная картина ваших эмоциональных состояний.

Почему это важно

Такой трекер поможет понять, как вы себя действительно чувствовали на протяжении длительного времени, а не только в моменте. Он выявит закономерности: возможно, какие-то события или люди особенно влияют на ваш настрой. Например, если на день рождения одного руководителя у вас стабильно «Великолепно», а на другого «Ужасно» – это ценный сигнал.

Используйте трекер настроения в «Р7-Офис», чтобы принимать более осознанные решения и лучше понимать себя. Скачать готовый можно по ссылке.