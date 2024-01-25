Стало известно, как убрать лишние ячейки в таблице «Р7-Офис» 

В российском редакторе таблиц это можно сделать двумя способами.

Способ первый. В начале необходимо выделить одну или несколько ненужных ячеек. Затем нажать на правую кнопку мыши. В открывшемся меню выбрать функцию «Удалить», а в открывшемся подменю выбрать «Ячейки со сдвигом влево» или «Ячейки со сдвигом вверх».

Способ второй. Выделить ненужные ячейки. На панели инструментов во вкладке «Главная» нажать на кнопку с пиктограммой таблицы с минусом. В открывшемся меню выбрать функцию «Ячейки со сдвигом влево» или «Ячейки со сдвигом вверх».

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