Стало известно, как убрать лишние ячейки в таблице «Р7-Офис» 

Технологии
25 января 2024

В российском редакторе таблиц это можно сделать двумя способами.

Способ первый. В начале необходимо выделить одну или несколько ненужных ячеек. Затем нажать на правую кнопку мыши. В открывшемся меню выбрать функцию «Удалить», а в открывшемся подменю выбрать «Ячейки со сдвигом влево» или «Ячейки со сдвигом вверх». 

Способ второй. Выделить ненужные ячейки. На панели инструментов во вкладке «Главная» нажать на кнопку с пиктограммой таблицы с минусом. В открывшемся меню выбрать функцию «Ячейки со сдвигом влево» или «Ячейки со сдвигом вверх». 

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.

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