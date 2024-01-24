Стало известно как узнать актуальную установленную версию «Р7-Офис»

Новости
24 января 2024

Как выяснилось, для этого есть специальная опция.

В российском офисном пакете «Р7-Офис» есть специальная кнопка, с помощью которой можно быстро узнать, какая версия программы используется в данный момент. 

Чтобы это сделать, необходимо в меню в левом боковом меню нажать на нижнюю кнопку в меню с пиктограммой в виде буквы «i», которая называется «О программе». В открывшемся экране будет информация об актуальной версии программы. Чтобы вернуться в обычный режим, необходимо еще раз нажать на кнопку «О программе».

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.

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