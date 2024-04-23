Стартовал последний этап рекультивации мусорного полигона

Председатель комитета СМД Краснодарского края по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Елена Аверьянова совместно с врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеславом Шапошником, директором департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Сергеем Сторчуном, представителями подрядной организации, выполняющей работы по рекультивации, 19 апреля побывала на мусорном полигоне в кубанской столице.

Рекультивация полигона осуществляется в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

На объекте площадью около 15 гектаров к текущему моменту все работы, предусмотренные техническим этапом, выполнены. Это, по мнению специалистов, был самый трудоемкий этап всего технологического процесса ликвидации мусорного полигона.

В настоящее время стартовали работы финального биологического этапа рекультивации. Подрядчик выполняет работы по распределению плодородного слоя грунта и посеву газонов. Работы проводятся в хорошем темпе. Завершить биологический этап на этом объекте планируется к концу сентября текущего года.

Сейчас на территории региона проводится рекультивация еще 3-х полигонов – в Славянске-на-Кубани, Горячем Ключе и поселке Кабардинка.

«Рекультивация полигона — необходимое мероприятие, которое позволяет утилизировать мусор и вторично использовать землю без нанесения серьезного ущерба окружающей среде», — считает Елена Аверьянова.