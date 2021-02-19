Стартовал сбор заявок на участие в столичном конкурсе «Покажи Москву!»

19 февраля в столице приступили к сбору заявок на участие во втором сезоне конкурса «Покажи Москву!». В своем комментарии заместитель градоначальника мегаполиса Наталья Сергунина напомнила, что соревнование организуется силами Мостуризма. Конкурс продолжает серию мероприятий, которые приурочены к празднованию ежегодного Всемирного дня гида (21 февраля). Жителям Москвы предлагается рассказать другим людям о любимых местах в своем районе, а также подготовить по нему уникальный туристический маршрут, информирует сайт столичной мэрии.

Отмечается, что сбор заявок открыт до девятого марта. Итоги состязания будут подведены 18 апреля. В общей сложности будет определено 17 триумфаторов — 12 выберет жюри, а еще пятеро будут названы участниками городского проекта «Активный гражданин». Всем финалистам вручат дипломы от Мостуризма, готовятся дополнительные призы.