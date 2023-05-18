По информации бюро новостей Народного правительства уезда Гуанжао, в Международном выставочном центре Гуанжао города Дунъин провинции Шаньдун стартовала 13-я Китайская международная выставка резиновых шин и автоаксессуаров.

В этом году выставка в основном ориентирована на резиновые шины, а также на отрасли добычи и переработки, полностью отражая новые продукты, технологии и услуги в сфере производства резиновых шин и каждой соответствующей отрасли. Площадь выставки составляет 48 000 квадратных метров. В ней приняли участие более 750 предприятий, ознаменовав достижение нового исторического масштаба, включая 50 предприятий из 75 крупнейших мировых производителей шин, таких как Goodyear, Continental и Dunlop, а также предприятия из списка Fortune 500. Уровень регистрации на выставку среди известных предприятий отрасли превышает 70%, при этом более 800 предприятий участвуют в мероприятии в режиме онлайн. Согласно предварительной статистике, в этом году выставка привлечет более 800 иностранных торговцев, 20 000 представителей профессиональной аудитории, включая семь важных делегаций зарубежных торговых компаний. Уезд Гуанжао уже пять лет подряд организует «Акцию по продвижению за рубежом китайских шинных брендов», достигнув при этом отличных результатов.

Благодаря эффекту конвергенции выставки уезд Гуанжао активно продвигает кластеризацию промышленной цепи резиновых шин. Экосистема промышленной цепи становится все более полной и ориентированной на резиновые шины, включая в себя цельностальной корд, технический углерод, автомобильное колесо, тормозную колодку и тормозной диск. Общий объем производства радиальных шин в уезде достиг 176 миллионов шин, что составляет половину от объема производства провинции Шаньдун и 1/4 от объема производства страны, а также включает 7 известных торговых марок Китая, 17 известных торговых марок Шаньдуна, более 200 зарубежных сертифицированных продуктов и 364 торговые марки, зарегистрированные в Мадриде. Промышленность резиновых шин уезда Гуанжао последовательно вошла в состав кластеров «Wild Goose Array» из «Десяти сильнейших» отраслей промышленности провинции Шаньдун, характерных промышленных кластеров провинции Шаньдун, и была подтверждена Министерством торговли в качестве демонстрационной базы для преобразования и модернизации внешней торговли.