Стартовала праздничная кампания Huobi стоимостью $100 млн для развития метавселенной

Одна из ведущих мировых бирж цифровых активов Huobi Global объявила об официальном запуске кампании в честь Лунного Нового года под названием Prime Fest: Tiger Year.

Кампания продлится до 14 февраля 2022 года. В рамках ее проведения пользователей призывают исследовать возможности метавселенной — обширной сети виртуальных миров, которая в будущем может включать в себя технологии дополненной и виртуальной реальности, трехмерные голографические аватары, видео и другие средства коммуникации. Для популяризации и развития метавселенной Huobi раздает призы и вознаграждения на сумму 100 млн долл. США, к примеру, доступ к новым листингам токенов метавселенной в Primelist, высокодоходные продукты для управления активами в PrimeEarn, а также проводит специальные розыгрыши в PrimeBox. Huobi предлагает участникам зарегистрироваться для получения децентрализованных идентификаторов (DID) — персонализированных виртуальных удостоверений личности в метавселенной; такие пользователи смогут претендовать на получение уникальных NFT-аватаров, стилизованных в честь года Тигра.

DID-идентификаторы Huobi будут служить точкой входа пользователей в метавселенную, выступая в роли портала между Web2 и Web3. Эти идентификаторы необходимы для входа в метавселенную, в них записывается вся информация о действиях в блокчейне для последующей проверки. Также с их помощью обеспечивается безопасность пользователей, владение активами и совместимость продуктов. Huobi запустила DID-идентификаторы на своей NFT-платформе в конце 2021 г., чтобы предоставить отдельным пользователям доступ к эксклюзивным выпускам NFT-токенов, аирдропам и другим преимуществам.

«Мы уделяем максимум внимания концепции метавселенной, что отражает наши намерения создать более увлекательный и уникальный опыт использования криптовалюты, — рассказал соучредитель группы компаний Huobi Ду Цзюнь (Du Jun). — Huobi — это не очередная спот-биржа. В наш портфель входят разнообразные продукты и услуги, а промоакции, которые мы проводим, предназначены для геймификации торгового опыта и привлечения новых пользователей».

Huobi оказывает поддержку проектам в сфере GameFi и метавселенной посредством инвестиций и листинга токенов. В сентябре 2021 г. Huobi учредила фонд на сумму 10 млн долл. США для инвестирования в новые GameFi-проекты. Фонд уже вложил средства во вьетнамскую киберспортивную игру в стиле MOBA (многопользовательская онлайновая боевая арена) Zuki Moba, а также GameFi-проект Project SEED, использующий принцип «играй, чтобы заработать». За последний год группа компаний Huobi провела листинг ряда токенов, например многопользовательской ролевой онлайн-игры в антиутопической метавселенной киберпанка Decimated (DIO), а также игры ERTHA, которая позволяет игрокам исследовать виртуальный мир, настраивая соответствующие NFT-токены и страны.