Стартовали конкурсные испытания второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

К проведению второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» (это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей») приступили 13 числа минувшего месяца. Почти за две недели до того (30 октября) успешно закончился первый сезон. Напомним, что в рамках этого состязания организаторы оценивают не только знания и компетенции участников, но и их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшим из них предоставляют поддержку, что способствует реализации таких проектов в регионах Российской Федерации. В настоящее время в рамках второго сезона конкурса налажено проведение творческого этапа. К участию в нем приглашаются достигшие совершеннолетия россияне, которым нужно создать трехминутную видео-визитку и разместить ее в своем личном аккаунте в Youtube/Вконтакте/Facebook. В ней им требуется креативно пригласить туристов в свой населенный пункт или регион. По словам руководителя направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антона Серикова, видео-визитка входит в число обязательных конкурсных заданий, выполнение которого предоставляет доступ к другим этапам. Он отметил, что уже первый сезон состязания позволил понять, что видеоработы участников не оставляют зрителей равнодушными, ведь они записываются с любовью к своей малой родине. Есть уверенность в том, что во втором сезоне таких видео также будет большое количество. Авторы лучших работ будут награждены лично в преддверие Нового года, их пригласят в Москву на деловой завтрак и съемку в трэвел-шоу «Мастера гостеприимства». На 15, 18, 21 и 25 декабря планируется оглашение имен первых победителей, — добавил Антон Сериков.

Сообщается, что выполнившие все условия творческого этапа участники будут допущены к следующей стадии — это онлайн-тестирование, которое пройдет в январе-феврале. После этого конкурсанты смогут представить свой проект в личном кабинете. Что касается последующих этапов, то полуфиналы и финал будут проводиться в очном формате. Триумфаторам будет предоставлена грантовая поддержка на цели реализации их проектов, кроме того, им организуют прохождение стажировки в ведущих туристических компаниях нашей страны.

Подать заявку на конкурс можно на сайте «Мастера Гостеприимства 2020»