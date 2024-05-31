Стартует предматчевый розыгрыш Криптокубка Bybit 2024 года

В преддверии крупнейшего футбольного турнира Bybit, одна из трех лидирующих по объему торгов мировых криптобирж, объявила о проведении предматчевого мероприятия — Криптокубка 2024 года (Crypto Cup 2024). Эта специальная тренировка призвана разогреть футбольных болельщиков и криптоэнтузиастов, предлагая шанс им выиграть часть призового фонда размером 50.000 USDT.

Предматчевый розыгрыш Криптокубка-2024 до 23:59 UTC 14 июня 2024 года. Чтобы подключиться к предматчевому розыгрышу Криптокубка 2024 года и побороться за часть призового фонда размером 50.000 USDT, нужно выполнить следующие простые действия: нажать кнопку «Зарегистрироваться сейчас» (Register Now) на странице мероприятия; пройти 1-й уровень верификации, чтобы получить право на вознаграждение; выполнить простые задачи по депозитам и торговле.

Что нужно сделать, чтобы выиграть часть призового фонда размером 50.000 USDT? Участники автоматически получат один счастливый билет после выполнения каждого задания. Каждый счастливый билет гарантирует вознаграждение. Выполняя больше заданий, участники могут заработать дополнительные счастливые билеты, тем самым обеспечив себе большее вознаграждение.