Стать автором экоперемен: оргкомитет Экодиктанта запустил три конкурса творческих работ

Оргкомитет Всероссийского экологического диктанта объявил о запуске сразу трех творческих конкурсов – на лучший экологический видеоурок, слоган и вопрос для Экодиктанта. Авторы всех конкурсных работ получат сертификаты участников, а победители и призеры – дипломы и памятные подарки.

Экодиктант пройдёт 15-16 ноября в оффлайн формате во всех субъектах РФ, а также онлайн – на портале экодиктант.рус. К участию приглашены взрослые и дети, сотрудники крупнейших корпораций, эксперты и специалисты-экологи из всех регионов страны.

«Интерактивный формат Экодиктанта – это отличный способ привлечь интерес россиян к экологии и повысить уровень их экологической грамотности. Нашу идею уже поддержали 8 министерств и ведомств, крупные корпорации и известные деятели науки, культуры и искусства. Сейчас в Москве и регионах создаются оргкомитеты Экодиктанта – нас поддерживает вся страна», – отмечает Наталья Соколова, сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта, председатель правления АНО «Равноправие».

Наталья Соколова также добавила, что стартовавшие конкурсы на лучший видеоурок, вопрос и слоган Экодиктанта дают возможность всем желающим стать соавторами проекта и творчески подойти к подготовке к нему. Для участия в конкурсах приглашаются жители России, а также наши соотечественники из-за рубежа, индивидуальные участники и творческие коллективы. Главное, чтобы конкурсанты свободно владели русским языком и достигли совершеннолетия.

Конкурс на лучшие экологические видеоуроки стартовал 7 сентября. Тематических направлений конкурса семь: озеро Байкал, особо охраняемые природные территории, противопожарная лесная тематика, обращение с отходами, охрана водных ресурсов и атмосферного воздуха, редких и исчезающих животных и растений, цели в области устойчивого развития. Обучающие видеоролики могут быть адресованы детям, молодежи и взрослым, а также специалистам в области экологии и охраны окружающей среды. Представить видео в оргкомитет Экодиктанта необходимо до 5 октября, а 12 октября будут подведены итоги конкурса. Лучшие видеоуроки разместят на портале экодиктант.рус.

Организаторы Экодиктанта также ищут авторов лучших слоганов проекта. Конкурс проходит с 14 сентября по 9 октября. Самый оригинальный и запоминающийся слоган станет официальной визитной карточкой Экодиктанта и будет использован во всех информационных материалах проекта. Имена победителей и призёров этого конкурса объявят 16 октября.

Еще один конкурс на лучшие вопросы для включения в задания Экодиктанта стартует 14 сентября и завершится 16 октября. Итоги конкурса будут подведены 23 октября. Для участия в конкурсе принимаются вопросы, соответствующие экологической тематике и включающие варианты ответов, один из которых должен быть правильным.

Конкурсные работы принимаются по электронной почте ecodiktant@ravnopravie.online. Положения о конкурсах и прочие материалы опубликованы на официальном портале экодиктант.рус и в социальных сетях проекта – Вконтакте, Instagram и Facebook. По вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться в оргкомитет Экодиктанта: 8 (800) 55-147-55; ecodiktant@ravnopravie.online.

Организаторы Экодиктанта — Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель» и ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр». Проект поддерживают 8 министерств, известные деятели культуры, науки и искусства.