Stay Home with Russian Seasons приглашает на концерт Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга

Погрузиться в чарующую магию музыки зрителю онлайн-платформы Stay Home with Russian Seasons поможет Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга. Трансляции состоятся 25 и 27 января на официальном сайте «Русских сезонов»: https://russianseasons.org.

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга – колыбель музыкального искусства России, не единожды выступавшая амбассадором проекта «Русские сезоны» и ставшая флагманом нового сезона проекта в Бельгии, открытие которого состоялось 2 сентября 2021 года.

Колоритным и неординарным станет вторник, 25 января. Увлекательное путешествие по Испании состоится вместе с гидами-музыкантами: Симфоническим оркестром Капеллы, солисткой Елизаветой Украинской, дирижером Иваном Столбовым и лучшим российским ансамблем в жанре фламенко – «Фламенкура». В программе прозвучит классика и раритеты – редко звучащие произведения испанских грандов, поэмы фламенко предстанут в театрализованном диалоге. Финальной точкой праздничной концертной феерии станет «Испанское каприччио» Н. А. Римского-Корсакова – одно из легендарных музыкальных воплощений Испании русским творцом.

В четверг, 27 января, состоится трансляция литературно-музыкальной композиции по случаю памятной даты – Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Дань уважения и беспрецедентной гордости за защитников города.

В исполнении хора и Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко прозвучат песни о Великой Отечественной войне, фрагмент Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича, стихи поэтов-фронтовиков. Стихотворения Ольги Берггольц, которая воистину стала «голосом блокадного Ленинграда», читает Анна Фомичева. В программе концерта – песни на музыку Василия Соловьева-Седого, Никиты Богословского, Александра Александрова, Яна Френкеля, Матвея Блантера, Давида Тухманова и других композиторов.

«Когда говорят пушки, музы молчат». В блокадном Ленинграде музы не молчали. О музыке тех дней писали стихи, она вдохновляла живописцев. Музыка стала духовным маяком ленинградцев. Она исполнялась в промерзших концертных залах, звучала из радиоприемников, напоминая о мире и добре, которые сильнее орудий. Осажденный город давал не только уроки мужества, но и уроки высокой культуры. В великой музыке нашло своё отражение объединяющее начало: вера в победу и безграничная любовь народа к своему городу и стране. Великая музыка, великие стихи в литературно-музыкальной композиции, созданной народным артистом СССР Владиславом Чернушенко. Смотрите трансляцию концерта в эфире проекта Stay home with Russian Seasons», — рассказала генеральный директор Государственной академической капеллы Ольга Хомова.

Традиционно трансляции станут доступны в 20:00 по московскому времени.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

Справочная информация:

«Русские сезоны» – это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В 2017 году в Японии состоялось 238 мероприятий в 100 городах с участием 29 учреждений культуры. В 2018 году в Италии ‒ 310 мероприятий, которые охватили 74 города и 87 учреждений-участников. В 2019 году глобальный культурный проект «Русские сезоны» прошел в Германии: 473 мероприятия в 90 городах с участием 90 российских коллективов триумфально представили русскую культуру миллионам немецких зрителей. В 2020 году принимающими странами стали Франция, Бельгия и Люксембург. Всего за время существования проект «Русские сезоны» покорил более 13 миллионов зрителей. 2 октября 2021 года «Русские сезоны» стартовали в Южной Корее, открывал новый год проекта Оркестр солистов Москвы под управлением Ю. Башмета. В 2022 году проект «Русские сезоны» представит свою программу странах Скандинавии: Норвегии, Швеции и Дании.

Для иностранных и российских поклонников русской культуры был запущен онлайн-сервис Stay Home with Russian Seasons, чтобы обеспечить доступ к культурному контенту России и продолжить проект несмотря на ограничительные меры. Проект является бесплатной медиатекой для видеоматериалов участников «Русских сезонов». В специально созданном разделе на сайте представлены события ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России, а также цикл видеоэкскурсий Discovering Russia with Russian Seasons. Все трансляции сопровождаются переводом на английский язык.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/festivalrussianseasons/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK