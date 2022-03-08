STL и Analog Devices заключили сотрудничество в сфере создания радиомодулей Open RAN 5G

Компания STL (NSE: STLTECH), один из ведущих в отрасли интеграторов цифровых сетей, объявила о сотрудничестве с Analog Devices, Inc. в сфере разработки радиомодулей 5G Open RAN (O-RU). Вместе эти две компании будут разрабатывать решения, готовые к использованию в сетях 5G, для расширения разнообразия предлагаемых на рынке O-RU и содействия развитию сетей с использованием оборудования, созданного на основе открытого интерфейса Open RAN. В рамках этого сотрудничества STL и Analog Devices будут тесно взаимодействовать с другими поставщиками экосистем, включая ведущих поставщиков усилителей мощности (УМ), в целях расширения ассортимента выпускаемых компанией STL устройств Garuda O-RU с малыми сотами для применения внутри помещений. STL интегрирует ведущие трансиверы RadioVerse® от компании Analog Devices в систему Garuda для создания энергоэффективных и высокопроизводительных радиостанций.

«Компания STL разработала набор открытых, дезагрегированных, виртуализированных и программируемых продуктов и решений для доступа к сети, — заявил Крис Райс (Chris Rice), генеральный директор подразделения Access Solutions Business компании STL. — Garuda — радиопродукт нового поколения с открытыми интерфейсами, соответствующими стандартам O-RAN. Он является экономичным и ключевым компонентом в решениях, применяющихся в рамках технологии Industry 4.0, таких как охрана труда и техника безопасности на предприятии и автоматизация производственных процессов. Использование элементов RadioVerse компании Analog Devices в нашей продукции создает новый отраслевой эталон для внутренних радиостанций с малыми сотами, обеспечивая полную мощь технологии 5G для улучшения жизни миллиардов людей по всему миру».

По мере того как операторы начинают разворачивать свои сети Open RAN, растет спрос на систему O-RU с учетом региональных особенностей для удовлетворения потребностей в частотной полосе и электропитании. O-RU является одной из частей сети, которая не может быть виртуализирована, и с учетом растущих требований к диапазонам частот и режимам электропитания, готовым к использованию в коммерческих целях, существующие варианты радиосвязи внутри помещений ограничивают выбор сетевых операторов. Радиосистема Garuda, выпускаемая компанией STL, расширяет доступность устройств O-RU на мировых рынках. «Опираясь на успех проекта Garuda, мы с нетерпением ожидаем расширения сотрудничества с компанией STL и обеспечения экосистемы Open RAN высокопроизводительными устройствами O-RU», — заявил генеральный директор группы беспроводных систем компании Analog Devices Нитин Шарма (Nitin Sharma).