Столичные школьники и студенты колледжей принимают участие в конкурсе «Магия театра: путешествие по времени»

В конкурсе проектных и исследовательских работ «Магия театра: путешествие по времени» примут участие учащиеся 7-11 классов, студенты первых и вторых курсов колледжей города Москва. Индивидуальные и коллективные работы участники смогут предоставить на рассмотрение жюри конкурса, сообщает газета «Мой район».

Это уже восьмой ежегодный конкурс «Магия театра: путешествие во времени», организатором которого традиционно стал Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы.

Поскольку нынешнее мероприятие посвящено 200-летию со дня рождения русского драматурга А.Н. Островского, рассматриваться будут работы, связанные с одной из пьес писателя.

Проявить фантазию придется на всех этапах конкурса: от создания эскизов костюмов, декораций, сценических макетов, до афиш.

Юные конкурсанты должны хорошо знать историю произведений писателя, чтобы грамотно показать суть через театральные интерпретации, рассказать о героях, их настроениях, характерах, через призму декораций и костюмов.