Столичные школьники приняли участие в корпоративном чемпионате «Ростеха»

Общество
6 августа 2022

Столичные школьники и студенты московских колледжей впервые стали участниками корпоративного чемпионата госкорпорации «Ростех». Мероприятие, куда были приглашены юниоры – ученики в возрасте от 12 до 16 лет, получило название «Время первых», передает газета «Мой район».

Сотрудники «Ростеха» взяли на себя роль наставников для ребят. В рамках мероприятия школьники получили навыки программирования компьютерных видеоигр, а также ознакомились с работой 3D-принтера. Помимо этого, участники корпоративного чемпионата «Время первых» собственноручно разработали беспилотный летательный аппарат и протестировали его работу.

Юниоры также смогли создать изделие из карбона методом вакуумной инфузии, используя VR-тренажер.

По словам руководителя Департамента образования и науки Москвы Александра Тверского, благодаря сотрудничеству с госкорпорациями ученики получают бесценный опыт и необходимые знания для того, чтобы успешно совершить предпрофессиональную адаптацию.

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