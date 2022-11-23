Столичные школьники приняли участие в «Уроках гостеприимства»

В школах Москвы провели «Уроки гостеприимства», направленные на ознакомление столичных учащихся с основами гостеприимства и межкультурной коммуникации.

По словам начальника управления туризма Ирины Шилкиной, цель уроков — не простое ознакомление ребят с ролью туризма в экономической и культурной жизни столицы. Главная задача проекта – формирование слоя молодых амбассадоров города, ведь город, по большому счёту, это живущие в нем люди, городская гуманитарная среда, а не только музеи и исторические памятники. В ближайших планах – принятие «Урока гостеприимства» в учебные программы всех московских школ.

Первые уроки были посвящены ознакомлению старшеклассников с методиками общения с представителями других культур и помощи в туристам ориентировании в Москве. В процессе обучения были использованы серии роликов, ребята получили творческие задания.

Ведущим первого урока, прошедшего 10 ноября в школе №1409, стал видеоблогер и певец Хабиб. К этому уроку подключались онлайн и другие.