Столичные школьники встретились с преподавателями колледжей и работодателями

Участниками профориентационного фестиваля «Пропрофессии и Провозможности» стали более 12 тыс. московских старшеклассников. Фестиваль прошел при участии представителей колледжей и потенциальных работодателей, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Москвы.

В мероприятии приняли участие представители свыше 50 столичных колледжей. Кроме того, школьники могли пообщаться с представителями 11 работодателей (госкорпорации «Роскосмос» и «Ростех», предприятие «Мосгортранс» и др.). В общей сложности для участников фестиваля было проведено 200 мастер-классов по 150 специальностям, сообщают Аргументы.ру.

Старшеклассники смогли собственноручно испытать фрезерно-гравировальный станок и скалодромный тренажер. Кроме того, школьники ознакомились с «умным домом», получив возможность испытать его в действии. Профтестирование прошли свыше 2 тыс. старшеклассников, получивших ряд важных рекомендаций специалистов.