Столичные старшеклассники смогут принять участие в проекте по обучению правовой грамотности членов управляющих советов школ

Разработанный московскими властями совместно с МГПУ проект нацелен на просвещение школьников в сфере правовой грамотности. По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, в настоящее время Московским городским педагогическим университетом (МГПУ) создается комплексная программа, предназначенная для «прокачки» всех ребят-членов управляющих советов по правовым и правоприменительным практикам с включением блока обучения ребят основам медитации.

В Москве уже свыше 3 тыс. детей состоят в управляющих советах своих школ.

К участию в программе приглашаются старшеклассники, их родители и учителя. Основным направлением работы совета школы станут все вопросы, относящиеся к сфере школьного управления.

Разобраться участникам школьного актива в происходящем помогают на примерах из повседневных ситуаций – через квалифицированный разбор детских проказ, с которыми учащиеся сталкиваются в своих школьных буднях.