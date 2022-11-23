Столичные старшеклассники смогут принять участие в проекте по обучению правовой грамотности членов управляющих советов школ

Москва
23 ноября 2022

Разработанный московскими властями совместно с МГПУ проект нацелен на просвещение школьников в сфере правовой грамотности. По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, в настоящее время Московским городским педагогическим университетом (МГПУ) создается комплексная программа, предназначенная для «прокачки» всех ребят-членов управляющих советов по правовым и правоприменительным практикам с включением блока обучения ребят основам медитации.

В Москве уже свыше 3 тыс. детей состоят в управляющих советах своих школ.

К участию в программе приглашаются старшеклассники, их родители и учителя. Основным направлением работы совета школы станут все вопросы, относящиеся к сфере школьного управления.

Разобраться участникам школьного актива в происходящем помогают на примерах из повседневных ситуаций – через квалифицированный разбор детских проказ, с которыми учащиеся сталкиваются в своих школьных буднях.

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