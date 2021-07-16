Столичный экспорт во Францию вырос более чем в три раза

По итогам первого квартала 2021 года московский несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) во Францию вырос более чем в три раза и достиг 48,1 миллиона долларов США. На долю Москвы в общероссийском ННЭ во Францию за этот период пришлось более 22%, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва и Франция системно развивают взаимодействие в торговых вопросах. По итогам первого квартала текущего года столичные производители поставили в эту европейскую страну продукцию на 48,1 млн долларов США, что на 208,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда экспорт составил почти 15,6 млн долларов США. По сравнению с первым кварталом 2019 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы во Францию в январе-марте этого года вырос на 92,2%», – отметил заммэра.

Он добавил, что Москва постепенно наращивает поставки на французский рынок такой продукции, как, например, самоклеящаяся бумага и картон, шины для легковых автомобилей, части турбодвигателей и даже штепселя и розетки на напряжение до 1000 В.

Возглавили топ товаров по объемам экспорта во Францию московские турбореактивные двигатели тягой от 25 кН: в январе-марте 2021 года он составил 7,7 млн долларов США. Шины для легковых автомобилей страна закупила на общую сумму более 2 млн долларов США. Позитивную динамику продемонстрировал экспорт частей турбодвигателей, который вырос на 75,6% и составил 0,32 млн долларов США, а также самоклеящейся бумаги и картона, где показатель увеличился почти в шесть раз – до 1,52 млн долларов США.

Также в первом квартале французские заказчики закупили у Москвы части кондиционеров, процессоры и контроллеры, а также газовые турбины до 5 МВт, которые в аналогичном периоде прошлого года Францией не приобретались.

«Взаимодействие Москвы с Францией имеет серьезный потенциал и важное стратегическое значение. По итогам 2020 года, несмотря на пандемию, ННЭ Москвы во Францию вырос по сравнению с 2019 годом на 21,6% – до 147 млн долларов США. В общероссийском несырьевом неэнергетическом экспорте доля Москвы в прошлом году превысила 19%», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

По итогам прошлого года существенный рост экспорта наблюдался по нескольким товарным категориям. Например, механического оборудования и техники Франция закупила на 23,3 млн долларов США, что на 66,6% больше, чем в 2019 году. Поставки бумаги и картона выросли более чем на 60,5%, Франция импортировала их на 3,05 млн долларов США. На 81,5% увеличился экспорт рентгеновской аппаратуры, на 22,1% выросли поставки медицинских приборов и устройств московского производства.