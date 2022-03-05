Столичным педагогам предложили повысить финансовую грамотность

Москва
5 марта 2022

В Москве запущен проект по повышению финансовой грамотности школьных учителей и преподавателей колледжей «Финансовый навигатор». Его реализуют Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы и базовая кафедра финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

«“Финансовый навигатор” – новый инструмент в арсенале столичного педагога, который поможет ему восполнить собственные дефициты, используя информацию от ведущих экспертов области, и поделиться ей со своими учениками», – пояснил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Несколько образовательных модулей проекта разбиты на тематические блоки. Первый из них посвящен банковским вкладам и альтернативным финансовым продуктам и продлится до конца мая. Ключевая информация содержится в видеороликах. После успешного прохождения модуля участники смогут скачать памятку и сертификат. 

Для участия в проекте педагогам необходимо зарегистрироваться в соответствующем разделе на сайте Городского методического центра. Там же можно пройти онлайн-тестирование для оценки своего уровня знаний в области финансовой грамотности.

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