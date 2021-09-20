Стоматолог Вартан Саркисян бесплатно помогает девушке c ожогами лица

Новости
20 сентября 2021

Известный стоматолог Вартан Саркисян (в инстаграме @dr.vartan_sarkisyan) в рамках своего благотворительного проекта бесплатно делает тотальное протезирование Анне Болдыревой, которая получила сильные ожоги лица в результате пожара. Такая работа премиум-класса стоит около 2 миллионов рублей.

Несчастный случай произошел с девушкой много лет назад, но с его последствиями она борется до сих пор. Недавно ей провели пластическую операцию, во время которой использовали кожу живота для восстановления лица, а теперь пришло время сделать и блистательную улыбку. 

О ситуации Анны Болдыревой Вартан Саркисян узнал на передаче «Пусть говорят» и решил помочь девушке. В работе с такой пациенткой есть много медицинских нюансов, например, у нее плохо открывается рот, в связи с чем все манипуляции затруднены. Чтобы решить этот вопрос, Вартан Саркисян заказал специальный инструмент, а также задействовал инструменты для детской стоматологии. Для врача помочь такой пациентке – это дело чести. 

При этом Вартан Саркисян отмечает, что Анна – очень приятная в общении девушка.  Хотя она сильно пострадала в результате ЧП, она не жалуется, а продолжает радоваться жизни, она счастливая жена и мама. 

Вартан Саркисян – стоматолог-ортопед, владелец клиники, который ведет практику с 2006 года. Он является многократным лауреатом премии «Хрустальный лотос» в номинации «Стоматолог года», а также входит в Книгу рекордов России. 

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